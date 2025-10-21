Βανς: Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο

Η εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εξαίροντας τη συνεργασία του Ισραήλ.

Ο Βανς έκανε δηλώσεις στο Civilian Military Coordination Center στο Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, όπου αμερικανικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί για να παρακολουθούν την εκεχειρία.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι αξιοσημείωτα εξυπηρετική στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα», επισήμανε.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε επίσης πως είναι «πολύ αισιόδοξος» για τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, της τρίτης έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου.

«Αυτό που είδαμε την εβδομάδα που πέρασε με κάνει πολύ αισιόδοξο για το γεγονός ότι θα διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός», που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κάθε φορά που υπάρχει μια βίαιη ενέργεια, υπάρχει κι αυτή η τάση να λέγεται: "είναι το τέλος της εκεχειρίας, είναι το τέλος του ειρηνευτικού σχεδίου"», ανέφερε ο Βανς, για να προσθέσει:

«Δεν είναι το τέλος. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να συμβεί όταν υπάρχουν άνθρωποι που μισούν ο ένας τον άλλο, που πολεμούν ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Τα πάμε πολύ καλά».

Σημείωσε, εξάλλου, πως το σημείο ταφής ορισμένων σορών ομήρων στη Γάζα είναι άγνωστο, λέγοντας πως το θέμα είναι «δύσκολο» και δεν θα επιλυθεί εν μια νυχτί.

Ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στη Γάζα για να επιτηρήσουν την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα», επιβεβαίωσε ο Βανς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε παρουσία του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει ορίσει καταληκτική ημερομηνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, και δεν προτίθεται να απευθύνει κανένα τελεσίγραφο για το θέμα προς το παρόν, ανέφερε επίσης ο Βανς.

«Η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και, εάν δεν συμμορφωθεί, θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα, όμως δεν θα κάνω αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί να κάνει έως τώρα, δηλαδή να δώσω καταληκτική ημερομηνία, διότι (…) αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα», σχολίασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

