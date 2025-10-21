Η Βουλγαρία θα μετάσχει ενεργά στη δημιουργία κόμβου ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα

Η Βουλγαρία εκφράζει ικανοποίηση και προτίθεται να έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός κόμβου θαλάσσιας ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, ένας από τους βασικούς στόχους που ορίζονται στη νέα στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, από το Λουξεμβούργο ο υπουργός Εξωτερικών Γκεόργκ Γκεοργκίεφ, αναφέρει η ιστοσελίδα του υπουργείου.

Ο επικεφαλής της βουλγαρικής διπλωματίας μίλησε σε συνάντηση για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα στην οποία συμμετείχαν οι ομόλογοί του των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ολομέλειας, οι υπουργοί συζήτησαν τη νέα στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία δείχνει τη σημασία της περιοχής για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γκεοργκίεφ, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η συνδεσιμότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι προς το συμφέρον όχι μόνο της Βουλγαρίας και των παράκτιων κρατών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στο Πρόγραμμα Συνδεσιμότητας, το οποίο στοχεύει να απελευθερώσει τις δυνατότητες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας μέσω των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, σημείωσε το υπουργείο.

Η Βουλγαρία υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμων δεσμών μεταξύ της ΕΕ, των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Τουρκίας και των κρατών της Κεντρικής Ασίας, καθώς και την επέκταση των υποδομών και των διαδρόμων μεταφορών που είναι σημαντικοί για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, ο Γκεοργκίεφ δήλωσε ότι η Βουλγαρία θα επιτρέψει στο αεροπλάνο που θα μεταφέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να περάσει από τον εναέριο χώρο της για να διευκολύνει μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη αργότερα αυτόν τον μήνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ