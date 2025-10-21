#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Νετανιάχου απέλυσε τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας

Τη θέση του Τζαχί Χανέγκμπι θα αναλάβει ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Γκιλ Ρεΐχ, σύμφωνα με απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 20:54

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να διορίσει νέο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, αντικαθιστώντας τον Τζαχί Χανέγκμπι.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τη θέση του Χανέγκμπι θα αναλάβει ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Γκιλ Ρεΐχ.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τζάχι Χανέγκμπι για τις υπηρεσίες του κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια και του εύχεται επιτυχία στα μελλοντικά εγχειρήματά του και καλή υγεία», πρόσθεσε.

Ο Χανέγκμπι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νετανιάχου τον απέπεμψε καθώς «τον ενημέρωσε σήμερα για την πρόθεσή του να διορίσει νέο επικεφαλής» του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η δική του θητεία «λήγει σήμερα», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

