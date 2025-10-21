Η Amazon σχεδιάζει την αντικατάσταση 600.000 θέσεων εργασίας με ρομπότ

Στελέχη της Amazon ετοιμάζουν σχέδια για την αντικατάσταση πάνω από 500.000 θέσεων εργασίας με ρομπότ, σύμφωνα με έγγραφα που έχουν δει οι New York Times.

To εργατικό δυναμικό της Amazon στις ΗΠΑ έχει τριπλασιαστεί από το 2018, φτάνοντας σχεδόν τα 1,2 εκατομμύρια άτομα.

Ωστόσο, η ομάδα αυτοματοποίησης της Amazon προβλέπει ότι η εταιρεία μπορεί να αποφύγει την πρόσληψη περισσότερων από 160.000 ατόμων στις ΗΠΑ μέχρι το 2027. Αυτό θα εξοικονομούσε περίπου 30 σεντς για κάθε αντικείμενο που η Amazon επιλέγει, συσκευάζει και παραδίδει στους πελάτες της.

Στελέχη ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Amazon πέρυσι ότι ευελπιστούν η ρομποτική αυτοματοποίηση να επιτρέψει στην εταιρεία να αποφύγει την αύξηση του εργατικού δυναμικού της στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, παρόλο που αναμένουν να πουλήσουν διπλάσια προϊόντα μέχρι το 2033.

Αυτό θα σήμαινε πάνω από 600.000 άτομα που η Amazon δεν θα χρειαστεί να προσλάβει.

Στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για υπερ-γρήγορες παραδόσεις, η Amazon προσπαθεί να δημιουργήσει αποθήκες με ελάχιστους εργαζόμενους. Και τα έγγραφα δείχνουν ότι η ομάδα ρομποτικής της Amazon έχει τον τελικό στόχο να αυτοματοποιήσει το 75% των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η Amazon είναι τόσο πεπεισμένη ότι το αυτοματοποιημένο μέλλον είναι κοντά, που έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει σχέδια για να μετριάσει τις συνέπειες σε κοινότητες που ενδέχεται να χάσουν θέσεις εργασίας. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρεία έχει σκεφτεί να χτίσει μια εικόνα ως «καλός εταιρικός πολίτης» μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής σε κοινοτικές εκδηλώσεις, σημειώνουν οι New York Times.

Τα έγγραφα εξετάζουν τη χρήση όρων όπως «προηγμένη τεχνολογία» αντί για «αυτοματισμός» και «Τεχνητή Νοημοσύνη» και προτείνουν τη χρήση της λέξης «cobot» (ρομπότ συνεργασίας), που υποδηλώνει συνεργασία με ανθρώπους, αντί για τη λέξη «ρομπότ».

Η Amazon δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι τα έγγραφα που εξετάστηκαν από τoυς Νew York Times ήταν ατελή και δεν εκπροσωπούσαν τη συνολική στρατηγική πρoσλήψεων της εταιρείας. Η Κέλι Νάντελ, εκπρόσωπος της Amazon, είπε ότι τα έγγραφα αντανακλούν την άποψη μιας ομάδας εντός της εταιρείας και σημείωσε ότι η Amazon σκοπεύει να προσλάβει 250.000 άτομα για την επερχόμενη περίοδο των εορτών, αν και η εταιρεία αρνήθηκε να πει πόσοι από αυτούς τους ρόλους θα είναι μόνιμοι.