Έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα στη Νιγηρία, τουλάχιστον 35 νεκροί

Το όχημα ξέφυγε από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει πετρέλαιο, το οποίο ανεφλέγη μέσα σε λίγα λεπτά, είπε η Αϊσάτου Σαάντου, η επικεφαλής της Υπηρεσίας στην Πολιτεία του Νίγηρα.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 23:32

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα ανατράπηκε και εξερράγη στην Πολιτεία του Νίγηρα, στη βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας.

Το όχημα ξέφυγε από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει πετρέλαιο, το οποίο ανεφλέγη μέσα σε λίγα λεπτά, είπε η Αϊσάτου Σαάντου, η επικεφαλής της Υπηρεσίας στην Πολιτεία του Νίγηρα.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, όπου το πετρέλαιο και τα παράγωγά του μεταφέρονται οδικώς, λόγω του περιορισμένου δικτύου αγωγών. Οι κακοσυντηρημένοι δρόμοι, που είναι γεμάτοι με λακκούβες, είναι επίσης μια σημαντική αιτία για τα πολυάριθμα τροχαία, στα οποία σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

