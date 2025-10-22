#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χάνουν δυναμική οι ευρωπαϊκές αγορές - Πτώση 0,7% στο Παρίσι

Φρενάρουν οι τιμές τροφίμων στη Βρετανία

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά (4,5% έναντι 5,1%), στην πρώτη επιβράδυνση από τον Μάρτιο.

Φρενάρουν οι τιμές τροφίμων στη Βρετανία

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 09:46

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σταθερός στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2025, αμετάβλητος σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες και κάτω από τις προσδοκίες του 4%.

Οι τιμές των Μεταφορών αυξήθηκαν κατά 3,8% (έναντι 2,4% τον Αύγουστο), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των καυσίμων και των αεροπορικών ναύλων και, σε μικρότερο βαθμό, της συντήρησης και επισκευής οχημάτων.

Οι τιμές αυξήθηκαν επίσης στα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία (3,9% έναντι 3,8%) και στα είδη ένδυσης και υπόδησης (0,5% έναντι 0,2%).

Αντίθετα, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στον τομέα της αναψυχής και του πολιτισμού (2,7% έναντι 3,2%), κυρίως στις ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά (4,5% έναντι 5,1%), στην πρώτη επιβράδυνση από τον Μάρτιο, αντανακλώντας εν μέρει τη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων και των εκπτώσεων τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση των τιμών επιβραδύνθηκε επίσης ελαφρώς στον τομέα της στέγασης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (7,3% έναντι 7,4%). Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,7%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος. Ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε απροσδόκητα στο 3,5% από 3,6%.

