Επαναγορά £500 εκατ. από τη Barclays

«Τα τελευταία εννέα τρίμηνα, δημιουργούμε σταθερά και με συνέπεια κεφάλαια για τους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 10:41

Η βρετανική τράπεζα Barclays αύξησε τις προβλέψεις της και ανακοίνωσε την επαναγορά μετοχών αξίας 500 εκατομμυρίων λιρών στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που παρουσίασε σήμερα Τετάρτη.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η τράπεζα δήλωσε ότι πλέον αναμένει να επιτύχει RoTE (απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) άνω του 11%, από περίπου 11% για ολόκληρο το έτος.

Οι προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους (εξαιρουμένων των επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων και της κεντρικής διοίκησης) αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω σε πάνω από 12,6 δισεκατομμύρια λίρες για το έτος, από πάνω από 12,5 δισεκατομμύρια λίρες.

«Τα τελευταία εννέα τρίμηνα, δημιουργούμε σταθερά και με συνέπεια κεφάλαια για τους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος C. S. Venkatakrishnan σε ανακοίνωσή του.

 

