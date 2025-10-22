#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συναγερμός για πυροβολισμούς έξω από τη Βουλή στη Σερβία

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σημείο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου Βούτσιτς. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Συνελήφθη ο δράστης.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 12:39

Τελ. Ενημ.: 22 Οκτωβρίου 2025 - 13:25

Επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη σήμερα το πρωί μπροστά από τη βουλή της Σερβίας και συγκεκριμένα στον χώρο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σε μία σκηνή ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένα άτομο εξήλθε κουτσαίνοντας, φέροντας τραύμα στο πόδι. Στην συνέχεια επενέβη η αστυνομία, αφόπλισε και συνέλαβε τον δράστη.

Κατά την διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε φωτιά στην σκηνή που επεκτάθηκε γρήγορα και σε δεύτερη σκηνή. Με την παρέμβαση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το επεισόδιο και το μόνο στοιχείο που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ είναι ότι ο τραυματίας είναι 57 ετών.

Η κατασκήνωση στην λεωφόρο μπροστά από την βουλή και στο πάρκο του προεδρικού μεγάρου στήθηκε τον περασμένο Μάρτιο από φοιτητές που υποστηρίζουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και αντιτίθενται στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις. Στον ιδιόμορφο αυτόν καταυλισμό το κυβερνών κόμμα διοργανώνει συνεχώς εκδηλώσεις υποστηρικτών του. Η αντιπολίτευση και οι φοιτητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα στρατόπεδο εγκληματικών στοιχείων που στήθηκε από το καθεστώς Βούτσιτς για εκφοβισμό όσων διαδηλώνουν εδώ και 11 μήνες κατά της διαφοράς και της αδιαφάνειας».

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των πυροβολισμών σε εξέλιξη βρισκόταν συνεδρίαση της βουλής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

