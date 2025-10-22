Κρεμλίνο: Δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι ημερομηνίες για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι ημερομηνίες της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, προσθέτοντας ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ επιθυμούν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, πρέπει ακόμη να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό, απαιτείται προσεκτική προετοιμασία - κάτι που απαιτεί χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν θέλει να χάνει χρόνο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Κανείς δεν θέλει να χάνει χρόνο, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλές παραπληροφορήσεις, φήμες και κουτσομπολιά γύρω από τη σύνοδο κορυφής, τα οποία είναι ως επί το πλείστον ψευδή.