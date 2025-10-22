#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κρεμλίνο: Δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι ημερομηνίες για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Απαιτείται προσεκτική προετοιμασία, ενώ και οι δύο ηγέτες δηλώνουν ότι «δεν θέλουν να χάνουν χρόνο», τόνισε ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 13:05

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι ημερομηνίες της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, προσθέτοντας ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ επιθυμούν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, πρέπει ακόμη να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό, απαιτείται προσεκτική προετοιμασία - κάτι που απαιτεί χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν θέλει να χάνει χρόνο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Κανείς δεν θέλει να χάνει χρόνο, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλές παραπληροφορήσεις, φήμες και κουτσομπολιά γύρω από τη σύνοδο κορυφής, τα οποία είναι ως επί το πλείστον ψευδή.

