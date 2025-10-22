Αντίμετρα στους κινεζικούς περιορισμούς σε σπάνιες γαίες εξετάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τις επιλογές της, καθώς η Κίνα ετοιμάζεται να μειώσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του μήνα, η Κομισιόν σκοπεύει να έχει έτοιμη μια λίστα από αντίμετρα κατά της Κίνας, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, για να πετύχει μια συμφωνία με το Πεκίνο, υποστήριξαν πηγές. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο με στόχο αφενός την προστασία των ευρωπαϊκών αποθεμάτων σε σπάνιες γαίες και αφετέρου την διασφάλιση νέων προμηθευτών.

Παγκόσμιος ηγέτης το Πεκίνο στην εξόρυξη σπάνιων γαιών

Η Κίνα ευθύνεται για το 70% της παγκόσμιας προσφοράς σε σπάνιες γαίες. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι τυχόν περιορισμός στις εξαγωγές τους θα αποτελούσε τεράστια απειλή για τη βιομηχανία και την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για ποικίλες δραστηριότητες.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, είχε συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γουεντάο, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία που να καλύπτει επαρκώς τις ανησυχίες των χωρών του μπλοκ.

«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον από μια κλιμάκωση», δήλωσε ο Σέφκοβιτς στους δημοσιογράφους. «Ωστόσο, αυτή η κατάσταση επισκιάζει τη σχέση μας, επομένως είναι απαραίτητο να επιλυθεί άμεσα».

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ πρόσθεσε επίσης ότι οι διμερείς επαφές με το Πεκίνο θα ενταθούν, ισχυριζόμενος ότι κινεζική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, η ΕΕ θα μπορούσε να πιέσει ενδεχομένως το Πεκίνο μειώνοντας τις εξαγωγές εξαρτημάτων αεροπορίας, παλαιότερων μηχανών βαθιάς υπεριώδους λιθογραφίας και ειδικών προϊόντων χάλυβα, όπως ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας.

Η ΕΕ βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την G-7 σχετικά με το ενδεχόμενο να προβούν σε συντονισμένες ενέργειες με στόχο τη διαφοροποίησή τους από τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

«Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (...) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα μέσα οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ».

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του το Πεκίνο έχει προσπαθήσει να κατευνάσει τη διεθνή αναταραχή που προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση των μέτρων που σκοπεύει να εφαρμόσει χαρακτηρίζοντας την πρόταση ως «υπεύθυνη πράξη» που αποσκοπεί στη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.