Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο της Γάζας, προειδοποιεί το Παρίσι

«Η οργάνωση πραγματοποιεί εκστρατεία καταστολής αντιφρονούντων αφού οι Αμερικανοί της έδωσαν χρόνο...» σημειώνει η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος. «Να δοθεί προτεραιότητα στην ανθρωπιστική αρωγή, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση».

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 18:46

Η οργάνωση Χαμάς προχωρά στην «ανάκτηση του ελέγχου της Γάζας», δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν απευθύνοντας έκκληση για επείγουσα εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και διακυβέρνησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο του θύλακα, της διοίκησης και πραγματοποιεί εκστρατεία καταστολής των αντιφρονούντων αφού οι Αμερικανοί άφησαν να εννοηθεί ότι θα έχει λίγο χρόνο για να σταθεροποιήσει τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε η εκπρόσωπος μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Στο πλαίσιο αυτό, είναι επείγον να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός με τρεις προτεραιότητες, την ανθρωπιστική αρωγή, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση», είπε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παραδέχτηκε από την Ιερουσαλήμ ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανοικοδόμηση του θύλακα θα είναι «πολύ δύσκολο» εγχείρημα.

Πολλά σημεία της συμφωνίας που παρουσιάστηκε πανηγυρικά από τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν σε εκκρεμότητα, ανάμεσά τους και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει «πολύ εύθραυστη» και ζήτησε το επείγον άνοιγμα όλων των συνοριακών περασμάτων για την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

