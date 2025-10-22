#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Υεμένη-Χούθι: Αφέθηκαν ελεύθεροι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ

Τα μέλη του Οργανισμού αναχωρούν από τη Σαναά. Αλλοι 53 εργαζόμενοι κρατούνται από τους αντάρτες Χούθι.

Υεμένη-Χούθι: Αφέθηκαν ελεύθεροι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 19:13

Δώδεκα εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, οι οποίοι είχαν τεθεί υπό κράτηση από τους αντάρτες Χούθι, έφυγαν σήμερα αεροπορικώς από την πρωτεύουσα Σαναά, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Άλλα τρία μέλη του διεθνούς προσωπικού του ΟΗΕ στην Υεμένη αφέθηκαν επίσης ελεύθερα. Οι 15 εργαζόμενοι κρατούνταν τις τελευταίες ημέρες στο κτιριακό συγκρότημα του Οργανισμού, στο οποίο εισέβαλαν οι Χούθι το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, άλλοι 53 εργαζόμενοι του «κρατούνται αυθαίρετα» από τους Χούθι, το φιλοϊρανικό ένοπλο κίνημα που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου που σπαράσσεται από τον πόλεμο εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

