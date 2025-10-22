#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βρετανία: Κυρώσεις σε δίκτυα διακινητών παράτυπων μεταναστών στα Βαλκάνια

«Υπάρχει μια εγκληματική οδός μέσω των δυτικών Βαλκανίων που οδηγεί τους παράτυπους μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είμαστε αποφασισμένοι να τον κλείσουμε, συνεργαζόμενοι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας» είπε ο Στάρμερ.

Βρετανία: Κυρώσεις σε δίκτυα διακινητών παράτυπων μεταναστών στα Βαλκάνια

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 21:55

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε δίκτυα διακινητών μεταναστών στα Βαλκάνια που βοηθούν παράτυπους μετανάστες να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προσπαθεί, προς το παρόν χωρίς επιτυχία, να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια. Ο αριθμός τους από τις αρχές του έτους έχει φτάσει τους 36.734 και φαίνεται ότι θα ξεπεράσει εκείνον του 2024.

«Υπάρχει μια εγκληματική οδός μέσω των δυτικών Βαλκανίων που οδηγεί τους παράτυπους μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είμαστε αποφασισμένοι να τον κλείσουμε, συνεργαζόμενοι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας» είπε ο Στάρμερ.

Οι κυρώσεις στοχεύουν κυρίως τις «συμμορίες» που εδρεύουν στα Βαλκάνια και εμπλέκονται στην πώληση πλαστών διαβατηρίων, σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις. Άλλοι στόχοι είναι όσοι παρέχουν εξοπλισμό, όπως μηχανές για τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τον διάπλου της Μάγχης.

Όσοι υπόκεινται σε κυρώσεις απαγορεύεται να ταξιδεύουν στη Βρετανία και αποκλείονται από το χρηματοοικονομικό βρετανικό σύστημα.

Σήμερα ο Στάρμερ υποδέχεται σε μια σύνοδο που διοργανώνει τους αρχηγούς κρατών έξι βαλκανικών χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία) καθώς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. Η σύνοδος αυτή έχει ως στόχο «να συζητηθεί η περιφερειακή συνεργασία, η παράτυπη μετανάστευση, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη» ανέφερε το Φόρεϊν Όφις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κουβανός που απελάθηκε από τις ΗΠΑ άρχισε απεργία πείνας σε φυλακή του Εσουατίνι

Εντοπισμός και διάσωση 87 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

H Βρετανία αφαίρεσε την HTS από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων

Διασώθηκαν ακόμη 59 αλλοδαποί νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο