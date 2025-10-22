H Koύβα συνέλαβε Κινέζο βαρόνο φαιντανύλης που καταζητείται στις ΗΠΑ

Ο Κινέζος βαρόνος ναρκωτικών Ζι Ντονγκ Ζανγκ, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φαιντανύλης στα μεγάλα μεξικανικά καρτέλ, που καταζητείται επίσης στις ΗΠΑ, συνελήφθη στην Κούβα, είπαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγές από τις μεξικανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο έμπορος ναρκωτικών, γνωστός επίσης με το όνομα "Brother Wang" (Αδελφός Ουάνγκ) είχε διαφύγει στο Μεξικό τον Ιούλιο. Θα παραμείνει υπό κράτηση στην Κούβα εν αναμονή μιας απόφασης σχετικά με την πιθανή απέλασή του, διευκρίνισαν αυτές οι πηγές.

Σε βάρος αυτού του άνδρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από Αμερικανό ομοσπονδιακό δικαστή στην Ατλάντα τον περασμένο Ιούλιο, με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει την είδηση.

Δύο κυβερνητικές πηγές στην Αβάνα ανέφεραν στο AFP πως ο κρατούμενος θα απελαθεί στο Μεξικό, χωρίς να διευκρινίζουν εντούτοις την ακριβή ημερομηνία της μεταγωγής του ούτε να δίνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία.

Ο "Brother Wang" κατηγορείται ότι προμήθευε τα καρτέλ Σιναλόα και Χαλίσκο Νέα Γενιά, τα οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί ως τους κύριους υπεύθυνους της διακίνησης φαιντανύλης προς την αμερικανική επικράτεια και τα κήρυξε τον Φεβρουάριο «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ο Ζι Ντονγκ Ζανγκ συνελήφθη στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024, απ’ όπου επρόκειτο να απελαθεί έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αρχών. Αφού οδηγήθηκε σε φυλακή στο Μεξικό, ένας δικαστής τον έθεσε λίγους μήνες αργότερα σε κατ’ οίκον περιορισμό και στη συνέχεια εκείνος δραπέτευσε τον περασμένο Ιούλιο.

Αυτός ο Κινέζος υπήκοος θεωρείται ως «ένας σημαντικός παράγοντας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διεθνή κλίμακα», που είχε αναλάβει «τις διασυνδέσεις με άλλα καρτέλ για τη μεταφορά της φαιντανύλης από την Κίνα προς την κεντρική Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τις δηλώσεις πέρυσι του υπουργού Ασφαλείας του Μεξικού Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς.

Υπό τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την καταστολή του εμπορίου φαιντανύλης, που έχει προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς στις ΗΠΑ, το Μεξικό ενέτεινε τις επιχειρήσεις του στη μάχη κατά του εμπορίου ναρκωτικών υπό την αριστερή πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ.

