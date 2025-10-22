Ισχυρά έσοδα για την Tesla, πάνω από τα 28 δισ. δολ.

Η Tesla ανακοίνωσε αύξηση 12% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης. Ωστόσο, τα κέρδη ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 50 σεντς και τα έσοδα στα 28,10 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στα 54 σεντς και έσοδα στα 26,37 δις. δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν από 25,18 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία αυξήθηκαν κατά 6% στα 21,2 δισ. δολάρια από 20 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του πέρυσι, δήλωσε η Tesla.

Το τέλος του τριμήνου συνέπεσε με τη λήξη των ομοσπονδιακών φορολογικών ελαφρύνσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία τερματίστηκαν με νομοσχέδιο του Προέδρου Τραμπ. Αυτό αύξησε τις πωλήσεις στο τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές έσπευσαν να επωφεληθούν από το μέτρο.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η μετοχή υποχωρεί 1%.