To Πεκίνο αντιδρά στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά κινεζικών εταιρειών

To υπουργείο Εμπορίου της Κίνας υποσχέθηκε να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τις εταιρείες της χώρας που βρέθηκαν στη λίστα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Η Ε.Ε. πρόσθεσε δύο κινεζικά διυλιστήρια στη λίστα των ρωσικών κυρώσεων, καθώς και την Chinaoil Hong Kong, εμπορικό βραχίονα της PetroChina.

Εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε ότι η ενέργεια της Ε.Ε. «παραβιάζει τη συναίνεση που επιτεύχθηκε ανάμεσα στους ηγέτες της Κίνας και της Ευρώπης και υπονομεύει σοβαρά το γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας».

«Η Κίνα απευθύνει έκκληση στην ευρωπαϊκή πλευρά να σταματήσει να βάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες και να μην ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο» υπογράμμισε.