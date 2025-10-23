Πούτιν: Μη φιλική ενέργεια οι κυρώσεις των ΗΠΑ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι κυρώσεις στο ρωσικό αργό θα οδηγήσουν σε μεγάλες αυξήσεις τιμών, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Προειδοποίησε για «σοβαρή» απάντηση της Μόσχας αν υπάρξουν χτυπήματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Οι ΗΠΑ πρότειναν τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 18:55

Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Όπως τόνισε, οι κυρώσεις είναι μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει κάτι υπό πίεση. 

Σημείωσε ακόμα ότι οι κυρώσεις είναι μια μη φιλική ενέργεια που δεν ενισχύει τους δεσμούς της Ρωσίας με τις ΗΠΑ. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν επισήμανε ότι η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία παράγουν περισσότερο πετρέλαιο από όσο καταναλώνουν, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. Η συνεισφορά της Ρωσίας στην παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία είναι πολύ σημαντική και η αντικατάσταση του ρωσικού αργού στην παγκόσμια αγορά θα πάρει χρόνο, τόνισε. Ως εκ τούτου, σημείωσε, ο Πούτιν μια μεγάλη μείωση στην ποσότητα του ρωσικού αργού στην αγορά θα οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών.

Όσον αφορά την ακύρωση τη συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, ο Πούτιν είπε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν την ουγγρική πρωτεύουσα ως τόπο συνάντησης. Ο ίδιος ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν προετοιμασίες για τη συνάντηση, λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να συνεχίσει τον διάλογο και ότι ο Τραμπ μάλλον ήθελε να πει ότι η συνάντηση αναβλήθηκε. Ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο, ανέφερε ο Πούτιν. 

Ο Πούτιν προειδοποίησε ακόμα ότι τυχόν ουκρανικά χτυπήματα βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας θα συνιστούν κλιμάκωση και η απάντηση της Ρωσίας θα είναι σοβαρή. 

