Η ΕΚΤ «πατά φρένο»: Σταθερά τα επιτόκια έως το 2027

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη στο 2% έως το 2027, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνει τη διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων στην συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται εντελώς η λήψη περαιτέρω μέτρων: Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων προβλέπει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση επιπλέον των οκτώ που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ενώ το 17% προβλέπει μία ή περισσότερες αυξήσεις μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η απόφαση του Δεκεμβρίου, όταν θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά νέες προβλέψεις για το 2028, θεωρείται καθοριστική.

Economists Believe ECB Is Done Cutting Interest Rates Some 17% see at least one hike by end of 2026

