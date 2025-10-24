#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ΕΚΤ «πατά φρένο»: Σταθερά τα επιτόκια έως το 2027

Αναμένεται να κρατήσει το επιτόκιο στο 2%, με τους οικονομολόγους να διχάζονται για τα επόμενα βήματα. Η απόφαση του Δεκεμβρίου θα δείξει την κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 08:40

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη στο 2% έως το 2027, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνει τη διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων στην συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται εντελώς η λήψη περαιτέρω μέτρων: Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων προβλέπει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση επιπλέον των οκτώ που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ενώ το 17% προβλέπει μία ή περισσότερες αυξήσεις μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η απόφαση του Δεκεμβρίου, όταν θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά νέες προβλέψεις για το 2028, θεωρείται καθοριστική.

Economists Believe ECB Is Done Cutting Interest Rates

Some 17% see at least one hike by end of 2026

 

Source: Bloomberg survey of economists conducted Oct. 17-22

Note: Figures may not add up to 100% due to rounding

 

 

