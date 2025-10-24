Ανάσα στην Τουρκία: Το δικαστήριο έσωσε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης

Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε μια υπόθεση που θα μπορούσε να ανατρέψει τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, προσφέροντας προσωρινή στήριξη στους επενδυτές που ανησυχούσαν για νέα πολιτική αστάθεια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι μετοχές ανέκαμψαν μετά την είδηση, ενώ η λίρα μείωσε τις απώλειές της μετά την αποδυνάμωσή της σε ιστορικό χαμηλό νωρίτερα σήμερα.

Η δικαστική υπόθεση εξέταζε καταγγελίες για παρατυπίες κατά τη διάρκεια των εσωτερικών εκλογών του 2023 στο κοσμικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Τουρκίας (CHP).

Ο Οζγκούρ Οζέλ ορίστηκε αρχηγός του CHP στο συνέδριο του κόμματος και έκτοτε έχει δώσει νέα πνοή στην αντιπολίτευση μετά από χρόνια απωλειών και έχει επιφέρει μια συγκλονιστική ήττα στο κυβερνών κόμμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές της περασμένης χρονιάς.

Ο Οζέλ έχει κατηγορήσει τη Δικαιοσύνη ότι εκτελεί τις εντολές του Προέδρου με δικαστικές υποθέσεις που στοχεύουν τη θέση του. Η πιθανότητα της απομάκρυνσής του έχει επιδεινώσει τις πολιτικές εντάσεις, υπονομεύοντας την αναδυόμενη ανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην μεγαλύτερη μη πετρελαϊκή οικονομία της Μέσης Ανατολής.

Οι επενδυτές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι αυταρχικές τακτικές του Ερντογάν υπονομεύουν το Κράτος Δικαίου και αυξάνουν τον κίνδυνο λαϊκής αντίδρασης. Η Moody's δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι διαδηλώσεις στους δρόμους της Τουρκίας έχουν ιστορικό υπονόμευσης του επενδυτικού κλίματος.

Η απόφαση της Παρασκευής να απορριφθεί η υπόθεση συνολικά προσφέρει κάποια ανακούφιση από αυτούς τους φόβους.

«Η σημερινή απόφαση να αποσυρθεί η υπόθεση εναντίον του CHP μπορεί να προσφέρει στα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία μόνο βραχυπρόθεσμη ανάσα και ενδέχεται να μην αποκαταστήσει πλήρως το θετικό κλίμα μεταξύ των επενδυτών», δήλωσε ο Piotr Matys, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην Touch Capital Markets Limited.

Η υπόθεση

Το δικαστήριο προχώρησε στην πέμπτη ακροαματική διαδικασία σχετικά με τη νομιμότητα της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), μετά από αγωγή που κατέθεσαν μέλη του κόμματος για σοβαρές παρατυπίες κατά το 38ο τακτικό συνέδριο τον Νοέμβριο του 2023.

Το συνέδριο εξέλεξε τότε τον νυν πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος διαδέχτηκε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου σε μια διαδικασία που αμφισβητήθηκε έντονα. Το δικαστήριο εξέτασε τους ισχυρισμούς για νοθεία ψήφων στο συνέδριο του 2023, που φέρεται να είχε σκοπό την ανατροπή του αποτελέσματος των προκριματικών εκλογών και την αλλαγή της τότε ηγεσίας του.