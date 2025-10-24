ΗΠΑ: Οριακή άνοδος του πληθωρισμού στο 3% τον Σεπτέμβριο

Υψηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, οριακά κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών, ανοίγοντας τον δρόμο για μείωση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Η μέτρηση είναι χαμηλότερο από το 3,1% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τον Αύγουστο ο δείκτης είχε σημειώσει ετήσια άνοδο 2,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 0,3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί 0,4%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε στο 3% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση, οριακά κάτω από την πρόβλεψη για άνοδο 3,1% και 0,3% αντίστοιχα. Τον Αύγουστο είχε ενισχυθεί κατά 3,1% σε ετήσια και κατά 0,3% σε μηναία βάση.

Aμέσως μετά τη δημοσίευση των στοιχείων η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς βούτηξε στο 3,97% από 4,02%.