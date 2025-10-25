Το κινεζικό colpo grosso που αποκαλύπτει γερμανικά μυστικά

Καθώς οι γερμανικές εταιρείες παλεύουν με τους νέους κινεζικούς ελέγχους στις σπάνιες γαίες, παραδίδουν στο Πεκίνο ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, τις οποίες η Κίνα θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιήσει για να πιέσει τους κατασκευαστές ή να διακόψει γραμμές παραγωγής στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης.

Παρόλα αυτά, ακόμη και καθώς οι γερμανικές επιχειρήσεις αποκαλύπτουν εμπορικά μυστικά στην Κίνα, η ίδια η γερμανική κυβέρνηση παραμένει σχεδόν «τυφλή», σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα και μίλησαν στο Bloomberg.

Ενώ οι κινεζικές αρχές απαιτούν λεπτομερείς πληροφορίες πριν εγκρίνουν τις εξαγωγές των σπανίων γαιών που χρησιμοποιούνται σε πλήθος σύγχρονων προϊόντων, το Βερολίνο δεν διαθέτει αντίστοιχη επιρροή πάνω στις δικές του εταιρείες και δεν έχει άμεση στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας ανωνυμία καθώς συζητούσαν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Η γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Λούιζα-Μαρία Σπού, δήλωσε ότι το υπουργείο «παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τη συνεχή επέκταση των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές». Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, «χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα κανάλια» για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Η κλιμακούμενη κρίση στο Βερολίνο αποτελεί ακόμη μία συνέπεια του κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η Ουάσινγκτον έχει για χρόνια εκμεταλλευτεί την εξάρτηση της Κίνας από αμερικανικά προϊόντα, και το Πεκίνο ακολουθεί πλέον παρόμοια στρατηγική – αποσταθεροποιώντας μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως που, όπως η Γερμανία, έχουν συνδέσει τις οικονομίες τους με κινεζικές προμήθειες.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, σχεδίαζε να θέσει το ζήτημα ενώπιον κινεζικών αρχών στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, το ταξίδι του αναβλήθηκε αιφνιδιαστικά την Παρασκευή, εγείροντας ερωτήματα για το πότε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επίσκεψή του.

Για τις ολοένα πιο απελπισμένες γερμανικές εταιρείες, οι συνέπειες της αδράνειας είναι σοβαρές — ειδικά καθώς κρίσιμοι προμηθευτές ημιαγωγών, όπως η ολλανδική αλλά κινεζικών συμφερόντων Nexperia, εμπλέκονται σε αυτό το εμπορικό δράμα.

«Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μπορούσαν να εδραιώσουν την κυριαρχία για τις κινεζικές εταιρείες και να τους επιτρέψουν να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους για την παρουσία και τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη», δήλωσε η Ρεμπέκα Αρτσεσάτι, επικεφαλής αναλύτρια στο MERICS, think tank με έμφαση στην Κίνα.

Το πρόβλημα

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που εισήγαγε η Κίνα τον Απρίλιο και ενίσχυσε δραματικά τον Οκτώβριο, οι ξένες εταιρείες πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή, εμπιστευτικά δεδομένα για να λάβουν άδεια εισαγωγής για σπάνιες γαίες.

Τα έντυπα είναι εξαιρετικά λεπτομερή, σύμφωνα με πηγές που τα έχουν δει, ζητώντας φωτογραφίες προϊόντων που δείχνουν τη θέση των μετάλλων, διαγράμματα παραγωγής και στοιχεία πελατών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση ζητά ετήσια στοιχεία παραγωγής για τα τελευταία τρία χρόνια και προβλέψεις για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν το Πεκίνο να χαρτογραφήσει τις ευπάθειες της Γερμανίας – π.χ. ποιες εταιρείες έχουν μόνο έναν κινεζικό προμηθευτή ή ποιες έχουν χαμηλά αποθέματα.

Οι εταιρείες συνήθως διστάζουν να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες. Ωστόσο, οι γερμανικές εταιρείες δεν έχουν πολλές επιλογές – το 95% των σπανίων γαιών τους προέρχεται από την Κίνα, ξεπερνώντας κατά πολύ κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, σύμφωνα με το MERICS. Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας υποστηρίζει ότι οι κανόνες βοηθούν «στην καλύτερη υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης», επικαλούμενο τη στρατιωτική χρήση των μετάλλων.

Ελπίζοντας να επισπευστούν οι εγκρίσεις αδειών, η γερμανική πρεσβεία στο Πεκίνο έδωσε στην Κίνα μια «λευκή λίστα» προτεραιότητας. Η λίστα αυτή βοήθησε τις μεγαλύτερες εταιρείες να λάβουν εγκρίσεις, αλλά άφησε πίσω τις μικρότερες χωρίς δυνατότητες λόμπι.

Υπάρχει φόβος ότι το Πεκίνο δεν θα περιοριστεί μόνο στην αναστάτωση της γερμανικής οικονομίας, αλλά ολόκληρης της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού – ένα ανησυχητικό ενδεχόμενο για τα ευρωπαϊκά σχέδια επανεξοπλισμού εν μέσω στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία.

«Με όλες τις πληροφορίες που συλλέγουν, οι κινεζικές αρχές πιθανότατα αποκτούν εικόνα για τις αμυντικές βιομηχανικές βάσεις στις χώρες του ΝΑΤΟ και για το πόσο διασυνδεδεμένες είναι μεταξύ τους», δήλωσε η Αρτσεσάτι. Οι καθυστερήσεις στις άδειες ήδη στερούν από τις ευρωπαϊκές εταιρείες ζωτικά υλικά, προκαλώντας διακοπές παραγωγής.

Αντίδραση του Βερολίνου

Το υπουργείο Οικονομίας έστειλε ερωτηματολόγια στις εταιρείες για να κατανοήσει καλύτερα τι συλλέγει η Κίνα και να αποκτήσει αντίστοιχες πληροφορίες. Οι απαντήσεις ήταν μηδενικές, ανέφεραν αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα. Στη συνέχεια, κλήθηκαν οι ηγέτες επιχειρήσεων στο υπουργείο για συζήτηση, αλλά και αυτό απέφερε λίγες πληροφορίες.

Η επιβολή δεσμευτικών υποχρεώσεων για την παράδοση των δεδομένων θα ήταν πολιτικά προβληματική. Οι γερμανικές εταιρείες λένε ήδη ότι πνίγονται στη γραφειοκρατία – και η κυβέρνηση του Μερτς ήρθε στην εξουσία υποσχόμενη μείωση της γραφειοκρατίας.