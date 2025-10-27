Μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 193 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 34 drones που είχαν στοχοποιήσει τη Μόσχα, αλλά και 47 drones πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά ρωσικά σύνορα με την Ουκρανία, ένα ουκρανικό drone χτύπησε ένα μίνι λεωφορείο, σκοτώνοντας τον οδηγό του και τραυματίζοντας πέντε επιβάτες, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Τα drones που πετούσαν πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι ωρών, με έναρξη λίγο πριν από τις 22:00 χθες το βράδυ (τοπική ώρα Μόσχας), σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Τelegram του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ