#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοποίησαν μεταξύ άλλων την πρωτεύουσα Μόσχα, ενώ στο Μπριάνσκ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 09:34

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 193 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 34 drones που είχαν στοχοποιήσει τη Μόσχα, αλλά και 47 drones πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά ρωσικά σύνορα με την Ουκρανία, ένα ουκρανικό drone χτύπησε ένα μίνι λεωφορείο, σκοτώνοντας τον οδηγό του και τραυματίζοντας πέντε επιβάτες, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Τα drones που πετούσαν πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι ωρών, με έναρξη λίγο πριν από τις 22:00 χθες το βράδυ (τοπική ώρα Μόσχας), σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Τelegram του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περικυκλωμένοι πάνω από 10.000 Ουκρανοί στο ανατολικό μέτωπο

Κρεμλίνο: Σφοδρή απάντηση αν δεχτούμε επίθεση βαθιά στη Ρωσία

Πέντε τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones κατά της Μόσχας

Δραματική η κατάσταση για τους Ουκρανούς στο Ποκρόβσκ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο