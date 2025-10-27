Συνάντηση Πούτιν με την ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας στη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, στη Μόσχα, μεταδίδει το Bloomberg.

Πριν τη συνάντησή της με τον Ρώσο πρόεδρο η Βορειοκορεάτισσα ΥΠΕΞ θα συζητήσει επίσης με τον ομόλογό της Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα και η Πιονγιάνγκ έχουν ενισχύσει την αμυντική τους συνεργασία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ για να βοηθήσει τη Ρωσία να ανακτήσει εδάφη που είχαν καταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Επίσης, σύμφωνα με τις ΗΠΑ και την Νότια Κορέα, ο Κιμ έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού αλλά και βαλλιστικούς πυραύλους σε αντάλλαγμα για την οικονομική στήριξη της Μόσχας στην Πιονγιάνγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Τσόε συναντά τον Πούτιν στη ρωσική πρωτεύουσα. Στη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψής της η Βορειοκορεάτισσα ΥΠΕΞ είχε πει στον Ρώσο ομόλογό της ότι η Πιονγιάνγκ θα σταθεί στο πλευρό της Μόσχας «μέχρι την ημέρα της νίκης».

Από την πλευρά του ο Λαβρόφ επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα τον Ιούλιο.