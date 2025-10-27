Σχέδιο Κομισιόν για βαθύτερη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία πιο ενιαίας χρηματοοικονομικής αγοράς

Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτείνει ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων, με στόχο να καταργήσει τα εθνικά σύνορα και να δημιουργήσει μια βαθύτερη ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά που θα μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τρία άτομα που ενημερώθηκαν για το σχέδιο δήλωσαν στο Pοlitico ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τον Δεκέμβριο την τροποποίηση τουλάχιστον δέκα νόμων.

Ο γενικός στόχος είναι να διατεθούν περισσότερα κεφάλαια στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να συμβαδίσουν με ταχύτερα αναπτυσσόμενους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα, υπερτερούν κατά πολύ της Ε.Ε. ως προς τα διαθέσιμα κεφάλαια για μικρότερες εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, πολλές επιτυχημένες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις μετακινούνται στις ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Ωστόσο, οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να προκαλέσουν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, καθώς υπάρχουν βαθιές διαφωνίες σχετικά με την ανάθεση κεντρικής εποπτικής εξουσίας στην ΕΕ επί των χρηματοοικονομικών αγορών.

Η Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδιά της, που αναμένεται να δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο, σε μια τρίωρη κλειστή ενημέρωση για εθνικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με πολλούς παριστάμενους αξιωματούχους, η Επιτροπή σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα πακέτο που θα τροποποιεί περίπου δέκα υπάρχουσες νομοθεσίες, επανασχεδιάζοντας τους κανόνες των χρηματοοικονομικών αγορών της Ένωσης και τον τρόπο εποπτείας τους.

Οι υφιστάμενοι νόμοι που θα αλλάξουν περιλαμβάνουν τους βασικούς κανόνες των αγορών της Ε.Ε., γνωστούς ως MiFID και MiFIR· τους κανόνες για τα εκκαθαριστικά κέντρα (EMIR)· τους κανόνες για επενδύσεις (AIFMD · τους κανόνες για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR)· τους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα (MiCA)· και τον κανονισμό που διέπει την εποπτική αρχή των αγορών (ESMA).

Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να προτείνει αναδιοργάνωση του τρόπου εποπτείας των χρηματοοικονομικών εταιρειών, ένα ζήτημα ιδιαίτερα πολιτικό, που έχει μπλοκαριστεί στο παρελθόν από τις εθνικές πρωτεύουσες. Επί του παρόντος, οι περισσότερες εταιρείες εποπτεύονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά η Επιτροπή επιθυμεί να μεταφέρει περισσότερη εποπτεία σε επίπεδο Ε.Ε., υπό την εποπτική αρχή ESMA.

Η συζήτηση για το θέμα αυτό είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. την άνοιξη του 2024, όταν ένας συνασπισμός μικρότερων χωρών, μεταξύ των οποίων το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, που φοβούνται ότι οι χρηματοοικονομικές τους επιχειρήσεις θα μεταφερθούν στο Παρίσι, μπλόκαρε γαλλική προσπάθεια για δέσμευση υπέρ της κεντρικής εποπτείας.

Η Γαλλία είναι ένθερμος υποστηρικτής της κεντρικής εποπτείας, ενώ πολλές μικρότερες χώρες αντιτίθενται. Η στάση της Γερμανίας παραμένει ασαφής. Παραδοσιακά ήταν αντίθετη στην κεντρική εποπτεία, αλλά ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έχουν εκφραστεί θετικά τις τελευταίες εβδομάδες υπέρ της ιδέας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς. Η χώρα, ωστόσο, παραμένει αντίθετη στην κεντρική εποπτεία των κρυπτονομισμάτων, που περιλαμβάνεται στα σχέδια της Επιτροπής.