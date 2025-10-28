Apple: Εσπασε το φράγμα των $4 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση

Εφτασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία η Apple και κατέστη η τρίτη εισηγμένη στην ιστορία που αγγίζει αυτό το ορόσημο.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 56% από το χαμηλό του Απριλίου, προσθέτοντας περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία, καθώς η αισιοδοξία γύρω από την ανανεωμένη σειρά iPhone και η χαλάρωση των πιέσεων από τους δασμούς έχουν ενισχύσει την τιμή της μετοχής τους τελευταίους μήνες.

Η άνοδος ακολουθεί την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για την τελευταία σειρά iPhone, σημάδι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι έχει ξεκινήσει ένας πολυαναμενόμενος κύκλος αναβάθμισης. Η σειρά iPhone 17 ξεπέρασε σε πωλήσεις τη σειρά iPhone 16 κατά 14% στις πρώτες 10 ημέρες κυκλοφορίας της στις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Λίγους μήνες νωρίτερα η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που έσπασε το φράγμα των 4 τρισ. δολ., ενώ και η Microsoft, που είχε διαβεί το ίδιο κατώφλι για λίγο τον Ιούλιο, επέστρεψε στην ίδια περιοχή σήμερα Τρίτη, αφού ανακοίνωσε νέα συμφωνία με την OpenAI.

Ενώ η Apple παραμένει μια από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι αναλυτές είναι σε μεγάλο βαθμό διχασμένοι για τη μετοχή της. Μεταξύ των εταιρειών της Magnificent Seven, έχει το χαμηλότερο ποσοστό συστάσεων αγοράς από αναλυτές, εκτός της Tesla, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή-στόχος 12 μηνών είναι περισσότερο από 6% χαμηλότερη σε σχέση με την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής. Εξάλλου, η εταιρεία έχει μεν ακλόνητη φήμη και ισχυρά προϊόντα, αλλά υπολείπεται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης...