Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ακόμη ενός Ισραηλινού ομήρου

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ανακοίνωσαν ότι τα λείψανα βρέθηκαν σε σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας.

Δημοσιεύθηκε: 28 Οκτωβρίου 2025 - 18:13

Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε ότι στις 20:00 ώρα Ελλάδος θα παραδώσει τα λείψανα ακόμη ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ είπαν ότι τα λείψανα βρέθηκαν πρόσφατα σε σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

