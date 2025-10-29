Στις κάλπες σήμερα οι Ολλανδοί, ποιο το κύριο ερώτημα

Μετά από δύο χρόνια πολιτικής αναταραχής υπό την πιο δεξιά κυβέρνηση της πρόσφατης Ιστορίας τους, οι Ολλανδοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σήμερα Τετάρτη για να αποφασίσουν αν θα χαράξουν μια νέα πορεία.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, το κύριο ερώτημα είναι αν ο ακροδεξιός πολιτικός Χερτ Βίλντερς (φωτογραφία) θα παραμείνει στην αντιπολίτευση, αφού τον Ιούνιο απέσυρε το αντιμεταναστευτικό Κόμμα της Ελευθερίας από την κυβέρνηση, προκαλώντας τις εκλογές.

Στο ολλανδικό πολιτικό σύστημα, οι εκλογές σχεδόν πάντα οδηγούν σε κυβέρνηση συνασπισμού. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Βίλντερς χάνει το προβάδισμά του έναντι των άλλων κομμάτων, πολλά από τα οποία έχουν αποκλείσει τη συνεργασία μαζί του, ανοίγοντας τον δρόμο στα πιο κεντρώα κόμματα να κυριαρχήσουν σε μια κυβερνητική συμμαχία.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι υποψήφιοι αντιμετώπισαν την οργή των ψηφοφόρων για θέματα μετανάστευσης και έλλειψης στέγης, καθώς και μια σειρά από επείγουσες απαιτήσεις από επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι η χώρα χάνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Οι Κάτω Χώρες έχουν ένα σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης σε εθνικό επίπεδο και φέτος οι Ολλανδοί ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν τεράστιο αριθμό υποψηφίων. Το κοινοβούλιο έχει 150 έδρες, τις οποίες θα διεκδικήσουν 27 κόμματα. Αυτό καθιστά την σχηματισμό συνασπισμού σχεδόν αναπόφευκτο.

Μέχρι χθες, το Κόμμα της Ελευθερίας του Βίλντερς είχε σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, η τελευταία έρευνα της Ipsos I&O προβλέπει ότι θα λάβει 23 έδρες, ισοβαθμώντας με τη συμμαχία των Πρασίνων-Αριστεράς και των προοδευτικών «Δημοκρατών 66».

Όλα τα μεγάλα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με τον Βίλντερς, γεγονός που θα μπορούσε να τον αφήσει στο περιθώριο, εκτός αν πετύχει μια συντριπτική νίκη που θα τον κάνει πολύ ισχυρό έτσι ώστε να μην μπορούν να τον αγνοήσουν.

Οι Χριστιανοδημοκράτες του Χένρι Μποντενμπάλ έλαβαν 19 έδρες στη δημοσκόπηση, δημιουργώντας ένα πιθανό μονοπάτι για μια κεντρώα συμμαχία. Το αμφισβητούμενο κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε βρίσκεται υπό πίεση από το νεοσύστατο ακροδεξιό JA21.

Ως συνήθως, αναμένεται επίσης να εισέλθουν στο κοινοβούλιο μια μακρά λίστα μικρότερων κομμάτων. Κανένα κόμμα δεν αναμένεται να πλησιάσει την πλειοψηφία των 76 εδρών.

Μόλις καταμετρηθούν οι ψήφοι και γίνει σαφές πόσες έδρες έχει κερδίσει κάθε κόμμα, θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης. Στις προηγούμενες εκλογές, χρειάστηκαν περισσότεροι από επτά μήνες για να σχηματιστεί μια πλειοψηφική συμμαχία.

Πηγή: Ipsos I&O Research.

Σημείωση: Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 25-28 Οκτωβρίου σε 2.729 άτομα.