Toyota αδειάζει Τραμπ: Δεν του υποσχεθήκαμε 10 δισ.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota διέψευσε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίθεται να επενδύσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα χρόνια.

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι έχει πληροφορηθεί πως η αυτοκινητοβιομηχανία θα δημιουργήσει εργοστάσια «σε όλες» τις ΗΠΑ «ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

«Βγείτε έξω και αγοράστε ένα Toyota», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ανώτερο στέλεχος της Toyota - της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο - δήλωσε ότι δεν είχε δοθεί καμία τέτοια ρητή υπόσχεση για επενδύσεις σ' αυτό το επίπεδο, αν και η Toyota πράγματι σχεδιάζει να επενδύσει και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία είχε συνομιλίες με Ιάπωνες και Αμερικανούς αξιωματούχους πριν από την επίσκεψη Τραμπ.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, το ποσό ήταν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, οπότε, ενώ δεν αναφερθήκαμε στην ίδια κλίμακα, εξηγήσαμε ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να παρέχουμε θέσεις εργασίας όπως και πριν», δήλωσε ο Χιρογιούκι Ουέντα σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Έκθεσης Κινητικότητας της Ιαπωνίας στο Τόκιο. «Έτσι, πιθανώς λόγω αυτού του πλαισίου, προέκυψε το ποσό των περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η Toyota «δεν δήλωσε συγκεκριμένα ότι θα επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Ουέντα, προσθέτοντας ότι το θέμα των επενδύσεων δεν τέθηκε όταν μίλησε ο Aκιο Τογιόντα, πρόεδρος της εταιρείας, με τον Tραμπ σε εκδήλωση στην αμερικανική πρεσβεία χθες Τρίτη.

Ο Τραμπ συναντήθηκε επίσης με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, χαιρετίζοντας τη δέσμευσή της να επιταχύνει την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων, υπογράφοντας παράλληλα συμφωνίες για το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Τακαΐτσι δεσμεύτηκε να ανοίξει μια «χρυσή εποχή» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να «ενισχύσει ριζικά» την αμυντική θέση της χώρας της. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνία που καθορίζει ένα πλαίσιο για την εξασφάλιση της εξόρυξης και επεξεργασίας σπάνιων γαιών και άλλων ορυκτών.