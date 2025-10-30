Οι Ρουμάνοι σπεύδουν να επισκεφθούν τη μεγαλύτερη στον κόσμο Ορθόδοξη εκκλησία

Η Μαρία Ρούσου και ο σύζυγός της ταξίδευαν όλη τη νύχτα με το αυτοκίνητό τους από τη γενέτειρά τους, το Κλουζ στη δυτική Ρουμανία, έως την πρωτεύουσα Βουκουρέστι, προκειμένου να επισκεφθούν τον σχεδόν ολοκληρωμένο καθεδρικό ναό της χώρας, που αποτελεί τώρα τη μεγαλύτερη Ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο.

Σαν τη Ρούσου, εκατοντάδες χιλιάδες Ρουμάνοι από ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό έχουν σπεύσει να επισκεφθούν τον καθεδρικό ναό από την Κυριακή, όταν άνοιξε τις πύλες του έπειτα από 15 χρόνια κατασκευαστικών εργασιών.

«Ήρθαμε συγκεκριμένα να δούμε την εκκλησία, να περπατήσουμε στο εσωτερικό της, έως την Αγία Τράπεζα», δήλωσε η Ρούσου, μια 72χρονη συνταξιούχος οικονομολόγος, έπειτα από ώρες αναμονής στην ουρά σήμερα, την ώρα που μια τελετή προβαλλόταν σε οθόνες. «Η Ρουμανία το αξίζει».

Το νέο κτίριο θα αποτελέσει την έδρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, η οποία προηγουμένως χρησιμοποιούσε ένα πολύ μικρότερο πατριαρχικό καθεδρικό ναό, που είχε χτιστεί στα μέσα του 1600 και βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου.

Η εικονογραφία με ψηφιδωτά του νέου καθεδρικού ναού καθαγιάστηκε την Κυριακή σε μια τελετή χοροστατούντων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Δανιήλ.

Τα σχέδια για έναν εθνικό καθεδρικό ναό χρονολογούνται από πριν από έναν και πλέον αιώνα, αφού η Ρουμανία κέρδισε την ανεξαρτησία της, όμως είχαν αναβληθεί επανειλημμένως λόγω δύο παγκοσμίων πολέμων, δεκαετίες μιας κοσμικής κομμουνιστικής εξουσίας και μια εύθραυστη μετάβαση πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό που δεν κατέστη δυνατό εδώ και 126 χρόνια επιτεύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε ο ιερέας Άντριαν Αγκάτσι, ο εκπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έως και 40.000 πιστοί θα μπορούσαν να επισκεφθούν τον ναό σε καθημερινή βάση και η εκκλησία υπολογίζει πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν εκεί έως το τέλος της εβδομάδας.

Ο καθεδρικό ναός έχει ύψος 127 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει 5000 πιστούς στο εσωτερικό του και δεκάδες χιλιάδες στον προαύλιο χώρο του.

Ο καθεδρικός ναός έχει προς το παρόν κοστίσει περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από κρατικούς πόρους, μια πηγή διαφωνίας για τους επικριτές του σχεδίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ