Apple: Στα 27,46 δισ. δολ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Η Apple ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα πάνω τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ έδωσε ισχυρή πρόβλεψη για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στο 1,85 δολ. και τα έσοδα στα 102,47 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη ανά μετοχή στο 1,77 δολ. και τα έσοδα στα 102,24 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία είχε καθαρά κέρδη 27,46 δισ. δολ. στο τρίμηνο, έναντι 14,29 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν κατά 6% στα 49,03 δισεκατομμύρια δολάρια, ενθαρρυντικό σημάδι για τις πωλήσεις του iPhone 17. Τα νέα iPhone της Apple κυκλοφόρησαν στην αγορά στις 19 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο τα έσοδα από τις πωλήσεις iPhone ήταν κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών, τα 50,19 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα από πωλήσεις iPad ανήλθαν στα 6,95 δισ.δολάρια έναντι 6,98 δισ. που προέβλεπε η αγορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι στο τρέχον τρίμηνο, το οποίο λήγει τον Δεκέμβριο, θα δει τα συνολικά έσοδα της εταιρείας να αυξάνονται κατά 10% έως 12% σε ετήσια βάση.

«Αναμένουμε ότι τα συνολικά έσοδα της εταιρείας να αυξηθούν κατά 10% έως 12% σε ετήσια βάση, τα έσοδα από το iPhone να αυξηθούν διψήφια σε ετήσια βάση και προβλέπουμε ότι αυτό θα καταστήσει το τρίμηνο του Δεκεμβρίου το καλύτερο στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Κουκ.