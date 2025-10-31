Στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα έχουν «λοκάρει» οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντοπίσει στόχους στη Βενεζουέλα που περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Εάν ο πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει σε αεροπορικές επιδρομές, είπαν οι αξιωματούχοι, οι επιλεγμένοι στόχοι θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι έχει έρθει η ώρα να παραιτηθεί.

Αν και ο πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση για χερσαίες επιθέσεις, γράφει η WSJ, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μια πιθανή αεροπορική εκστρατεία θα επικεντρωνόταν σε στόχους που βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας μεταξύ των συμμοριών ναρκωτικών και του καθεστώτος Μαδούρο.

Ο Τραμπ και οι ανώτεροι σύμβουλοί του έχουν επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στην αποσταθεροποίηση του Μαδούρο, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πλοία που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι πιθανοί στόχοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν λιμένες και αεροδρόμια που ελέγχονται από τον στρατό και φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών εγκαταστάσεων και διαδρόμων προσγείωσης, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα με την υπόσχεση να καταπολεμήσει τη ροή παράνομων ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες -μια ροή που ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών ετησίως. Από την ορκωμοσία του, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πρωτοφανή στρατιωτική ισχύ στην Καραϊβική, ενώ ταυτόχρονα έχουν εντείνει μια φονική εκστρατεία κατά φερόμενων ως λαθρεμπόρων ναρκωτικών στην περιοχή.

Αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας θα συνιστούσαν σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας, η οποία μέχρι στιγμής περιοριζόταν σε πλήγματα κατά πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Η κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στην αντιμετώπιση της κρίσης της φαιντανύλης, καθώς οι θάνατοι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ουσία στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτό το συνθετικό οπιοειδές παράγεται στο Μεξικό με ουσίες προερχόμενες από την Κίνα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Βενεζουέλα παράγει ή διακινεί φαιντανύλη, σύμφωνα με ειδικούς.

Η χώρα αποτελεί διαχρονικά δίοδο για τη μεταφορά κοκαΐνης από την Κολομβία, και ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και του στρατού της Βενεζουέλας έχουν κατηγορηθεί από Αμερικανούς εισαγγελείς για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπάρξει σαφής στο μήνυμά του προς τον Μαδούρο: σταμάτα να στέλνεις ναρκωτικά και εγκληματίες στη χώρα μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. «Ο πρόεδρος είναι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει την πλημμύρα ναρκωτικών προς την πατρίδα μας».

Ενόψει πιθανών χερσαίων επιθέσεων, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει επικοινωνιακή εκστρατεία για να παρουσιάσει τον Μαδούρο ως επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών που επιδιώκει να «πλημμυρίσει» τις ΗΠΑ με ναρκωτικά -κατηγορία που ο Μαδούρο έχει αρνηθεί. Χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, αξιωματούχοι έχουν επίσης χαρακτηρίσει τη Βενεζουέλα «κεντρικό κόμβο τρομοκρατικής δραστηριότητας» και έχουν ισχυριστεί ότι το καθεστώς Μαδούρο ελέγχει τα καρτέλ.

«Έχετε ένα ναρκοκράτος στη Βενεζουέλα που διοικείται από ένα καρτέλ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εκστρατεία πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ κατά της χώρας. «Πρόκειται για επιχείρηση κατά ναρκοτρομοκρατών -της Αλ Κάιντα του Δυτικού Ημισφαιρίου... Και πρέπει να αντιμετωπιστούν αναλόγως», είπε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Η πλήξη στόχων εντός εδάφους θα αύξανε την πίεση προς τον δικτάτορα, και σύμμαχοι του Τραμπ έχουν αρχίσει να προτείνουν ανοιχτά ότι θα έπρεπε να διαφύγει από τη χώρα. «Αν ήμουν ο Μαδούρο, θα πήγαινα στη Ρωσία ή στην Κίνα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ (Ρεπουμπλικανός, Φλόριντα) σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα 60 Minutes του CBS.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, τόσο σήμερα όσο και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, έχουν ασκήσει πίεση με την ελπίδα να προκαλέσουν στρατιωτική εξέγερση ή μια λαϊκή ανατροπή, αν και ο στρατός έχει παραμείνει πιστός στον Μαδούρο και δεν υπάρχουν αναφορές για διαδηλώσεις στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, η σημερινή επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ είναι διαφορετική.

«Αυτό είναι το πραγματικό τεστ της αμερικανικής θέσης ότι ο Μαδούρο είναι αδύναμος και ο στρατός του θα αλλάξει πλευρά με μια ήπια ώθηση», δήλωσε ο Τζεφ Ράμσεϊ, αναλυτής της Βενεζουέλας στο Atlantic Council. «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αποδείξεις μαζικών αποσκιρτήσεων στη χώρα, αλλά πιστεύω ότι αν οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας, η εξίσωση αυτή μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο, υπάρχει και η πιθανότητα να προκαλέσει φαινόμενο συσπείρωσης γύρω από τη σημαία», πρόσθεσε.