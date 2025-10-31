Ουκρανία: Το πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι έπληξε θερμοηλεκτρικό σταθμό στη Ρωσία

Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ρωσικό θερμοηλεκτρικό σταθμό στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας και έναν υποσταθμό στο Νοβομπριάνσκ με πυραύλους κρουζ τύπου Neptune.

«Και οι δύο εγκαταστάσεις τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, επομένως η καταστροφή τους είναι ένα σοβαρό πλήγμα στον ανεφοδιασμό», αναφέρει το πολεμικό ναυτικό σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί συνήθως μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξει στόχους σε βάθος στο εσωτερικό της Ρωσίας, αλλά το Κίεβο έχει επίσης επιδιώξει να ενισχύσει τις πυραυλικές του δυνατότητες με όπλα εγχώριας παραγωγής όπως είναι οι πύραυλοι Neptune.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ