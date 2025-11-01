#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007

Το μέτρο ισχύει επίσης για τους επισκέπτες της χώρας, η οποία αποτελείται από 1.191 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησάκια, διάσπαρτα σε απόσταση περίπου 800 χλμ. (500 μίλια) κατά μήκος του Ισημερινού και γνωστά για τον πολυτελή τουρισμό τους.

Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 20:36

Οι Μαλδίβες άρχισαν να εφαρμόζουν την απαγόρευση καπνίσματος σε όσους γεννήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2007, καθιστώντας τη χώρα τη μόνη με γενεαλογική απαγόρευση του καπνού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η κίνηση, η οποία ξεκίνησε από τον πρόεδρο, Μοχαμέντ Μουίζου, νωρίτερα φέτος και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, θα «προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», ανέφερε το υπουργείο.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», πρόσθεσε.

Το μέτρο ισχύει επίσης για τους επισκέπτες της χώρας, η οποία αποτελείται από 1.191 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησάκια, διάσπαρτα σε απόσταση περίπου 800 χλμ. (500 μίλια) κατά μήκος του Ισημερινού και γνωστά για τον πολυτελή τουρισμό τους.

Το υπουργείο δήλωσε ότι διατηρεί επίσης μια ολοκληρωτική απαγόρευση της εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμίσματος, η οποία ισχύει για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο άτομο επισύρει ποινή 50.000 ρουφιά (3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφιά (320 δολάρια).

Πηγή: ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλία: Εφοδος της αρχής ανταγωνισμού στη Philip Morris

ΕΛΤΑ: Κλείσιμο σε πρώτη φάση των καταστημάτων σε πρωτεύουσες νομών και αστικά κέντρα

Ανακοινώνονται αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Νοέμβρη

Μειώσεις επιτοκίων: Τα νέα δεδομένα και οι επιπτώσεις για Ελλάδα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο