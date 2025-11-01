Η Ακροδεξιά τέθηκε στο περιθώριο στην Ολλανδία

Το κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γιέτεν έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία και εκθρονίζοντας από την πρώτη θέση το ακροδεξιό κόμμα PVV του Χερτ Βίλντερς. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, εκτιμά ο γερμανικός Τύπος. «Ήταν έξυπνο αυτό που έκανε ο Ρομ Γιέτεν, ποντάροντας σε αισιόδοξα και εποικοδομητικά μηνύματα», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung. «Όμως τώρα το Κέντρο θα πρέπει να υλοποιήσει τα όσα υποσχέθηκε. Θα πρέπει να βρει επειγόντως λύσεις για το αυξανόμενο κόστος του συστήματος υγείας και για την οικοδόμηση νέων κατοικιών».

«Αν όλα πάνε καλά», σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, «η Ολλανδία θα αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που ξιφουλκεί εναντίον του (Ρώσου προέδρου) Πούτιν, που προωθεί τις προοδευτικές αξίες και τιμά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς; Αν όμως δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα, δεν θα είναι μόνο ο Βίλντερς που καραδοκεί στο παρασκήνιο για την επόμενη ευκαιρία του. Υπάρχουν και άλλα ακροδεξιά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά κόμματα που έχουν κηρύξει τον πόλεμο στο κράτος δικαίου και είχαν απρόσμενα καλές επιδόσεις στις εκλογές. Ο λαϊκισμός διατηρείται στην Ολλανδία, αν μη τι άλλο ως μία βαλβίδα εκτόνωσης για τους δυσαρεστημένους».

«Βίλντερς, ο μεγάλος ηττημένος»

Σε μία διαφορετική προσέγγιση, η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger εκτιμά ότι ο ακροδεξιός Βίλντερς ήταν ο «μεγάλος ηττημένος» της εκλογικής αναμέτρησης. Όπως επισημαίνει, «οι βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία, που έγιναν για τρίτη φορά από το 2021, ήταν ένα δημοψήφισμα για τον Χερτ Βίλντερς. Πριν από δύο χρόνια ο 62χρονος με την κόμμωση αλά Μότσαρτ είχε επιτύχει μία εκπληκτική νίκη. Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να γίνει, γιατί δεν το επέτρεπαν οι πιο μετριοπαθείς κυβερνητικοί εταίροι του. Σχηματίστηκε ωστόσο μία εθνολαϊκιστική κυβέρνηση με "σφραγίδα" Βίλντερς, την οποία ο ίδιος κατηύθυνε εξ' αποστάσεως και αποφάσισε να την οδηγήσει σε ναυάγιο μετά από 366 ημέρες.

Έλεγε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν κατάφερε να υλοποιήσει το πρόγραμμά του για πλήρη κατάργηση της μετανάστευσης, γι αυτό θα έπρεπε να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Για κάποιο διάστημα φαινόταν ότι θα κερδίσει το στοίχημα, αλλά όσο πλησίαζαν οι εκλογές, άρχισε να εδραιώνεται μία άλλη εικόνα: ότι ο Βίλντερς είναι υπερβολικά ακραίος, εγωπαθής και καταστροφικός, για να του εμπιστευθεί κανείς τη διακυβέρνηση της χώρας».

