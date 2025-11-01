Λευκός Οίκος: Η Κίνα θα αναστείλει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Η Κίνα θα αναστείλει την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε σήμερα Σάββατο (1/11) ενημερωτικό δελτίο στο οποίο περιγράφονται ορισμένες λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο.

Βάσει της συμφωνίας, η Κίνα θα εκδώσει γενικές άδειες που θα ισχύουν για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, γαλλίου, γερμανίου, αντιμονίου και γραφίτη «προς όφελος των τελικών χρηστών των ΗΠΑ και των προμηθευτών τους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, υπονοώντας την κατάργηση των ελέγχων που επέβαλε η Κίνα τον Απρίλιο του 2025 και τον Οκτώβριο του 2022. Οι ΗΠΑ και η Κίνα είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι το Πεκίνο θα αναστείλει για ένα έτος τους πιο περιοριστικούς ελέγχους που είχαν ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2025.

Η Ουάσιγκτον θα αναστείλει επίσης ορισμένους από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ στην Κίνα για ένα επιπλέον έτος και αναστέλλει τα σχέδια για την εφαρμογή δασμ;vn 100% στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, που είχε απειληθεί για τον Νοέμβριο. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα παρατείνουν περαιτέρω τη λήξη ορισμένων δασμολογικών εξαιρέσεων του άρθρου 301, που επί του παρόντος λήγουν στις 29 Νοεμβρίου 2025, έως τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Η ιστορική σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Σι, η πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ, οδήγησε τους ηγέτες στη σταθεροποίηση των σχέσεων τους βραχυπρόθεσμα, μετά από μια κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη που είχε ταράξει τις αγορές και είχε προκαλέσει φόβους για μια παγκόσμια ύφεση.

Όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, η Κίνα συμφώνησε να αναστείλει τους αυστηρούς ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών με αντάλλαγμα να ανακαλέσουν οι ΗΠΑ την επέκταση των περιορισμών στις κινεζικές εταιρείες. Η Κίνα είχε χρησιμοποιήσει την κυριαρχία της στην επεξεργασία ορυκτών σπάνιων γαιών ως μοχλό πίεσης, απειλώντας να περιορίσει τη ροή τους προς τις ΗΠΑ και τις συμμαχικές χώρες.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν επίσης να μειώσουν κατά το ήμισυ τον δασμό που σχετίζεται με τη φαιντανύλη από 20% σε 10%, ενώ το Πεκίνο θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων γεωργικών προϊόντων. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η Κίνα θα αγοράσει 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σόγιας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν και τουλάχιστον 25 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι θα ήθελε να καταργήσει όλους τους δασμούς που σχετίζονται με το φαιντανύλη , εάν η Κίνα συνεχίσει να φαιντανύλη τις εξαγωγές του φαρμάκου και των χημικών προδρόμων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του.

«Μόλις το δούμε αυτό, θα καταργήσουμε και το υπόλοιπο 10%», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι το Πεκίνο θα λάβει μέτρα για να επιτρέψει στις κινεζικές εγκαταστάσεις της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia να ξαναρχίσουν τις αποστολές. Αυτή η κίνηση πιθανότατα θα μετριάσει τις ανησυχίες για τις αποστολές ημιαγωγών που απειλούσαν την παραγωγή αυτοκινήτων, καθώς η εμπορική διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ κλιμακωνόταν.

Ωστόσο, ενώ η συμφωνία έχει αποκλιμακώσει τις εντάσεις, μπορεί να είναι μια βραχυπρόθεσμη εκεχειρία σε έναν παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο, με τα μέτρα να έχουν διάρκεια μόλις ενός έτους. Και παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ορισμένα βασικά ζητήματα -και με τις δύο πλευρές να κερδίζουν σημαντικές παραχωρήσεις- η συμφωνία δεν αντιμετωπίζει συνολικά όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και άλλων γεωπολιτικών εστιών έντασης, όπως η Ταϊβάν και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει υπογράψει ένα σχέδιο που προβλέπει την αγορά των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εφαρμογής TikTok της ByteDance από ένα αμερικανικό κονσόρτσιουμ, όμως το Πεκίνο δεν έχει ακόμη εγκρίνει επίσημα την πώληση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει επίσης ότι θα υπάρξει συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, αναφέροντας ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Αλάσκα.