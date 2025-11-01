ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν για επανέναρξη εξαγωγών τσιπ της Nexperia

Οι ΗΠΑ πρόκειται να ανακοινώσουν ότι η Nexperia, μια ολλανδική εταιρεία ημιαγωγών με εγκαταστάσεις στην Κίνα, θα ξαναρχίσει να στέλνει τσιπ, σύμφωνα με ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, μετά από μια εμπορική συμφωνία που έκλεισαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο κορυφής τους αυτή την εβδομάδα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να αναλύσει λεπτομερώς την κίνηση αυτή σε ένα ενημερωτικό δελτίο που προετοιμάζεται σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ανέφερε το πρόσωπο, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η είδηση για τη συμφωνία σχετικά με την Nexperia δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal.

Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τις αποστολές τσιπ που απειλούσαν την παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη και αλλού, εν μέσω μιας ευρύτερης εμπορικής διαμάχης μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, η οποία είχε ταράξει τις αγορές.

Αυτό το μήνα, το Πεκίνο εμπόδισε την Nexperia, μία βασική εταιρεία προμηθειών τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, να εξάγει από τις εγκαταστάσεις της στην Κίνα.

Η κίνηση αυτή ήταν μια απάντηση στην ανάληψη ελέγχου της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ από την ολλανδική κυβέρνηση και υπογράμμισε την επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Δύσης.