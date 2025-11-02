#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο πρόεδρος του Ιράν δηλώνει ότι θα ξαναφτιαχτούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η καταστροφή κτιρίων και εργοστασίων δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, θα τα ξαναχτίσουμε και με μεγαλύτερη δύναμη», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν

Δημοσιεύθηκε: 2 Νοεμβρίου 2025 - 16:34

Η Τεχεράνη θα ανοικοδομήσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις «με μεγαλύτερη δύναμη», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης σήμερα Κυριακή, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, εάν η Τεχεράνη προσπαθήσει να επαναλειτουργήσει εκείνες που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Πεζεσκιάν έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας της χώρας, όπου συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη της πυρηνικής βιομηχανίας του Ιράν.

«Η καταστροφή κτιρίων και εργοστασίων δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, θα τα ξαναχτίσουμε και με μεγαλύτερη δύναμη», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αποτελούσαν μέρος ενός προγράμματος με στόχο την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά πολιτικούς σκοπούς.

«Όλα αυτά έχουν ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων του λαού, την καταπολέμηση των ασθενειών, την υγεία του λαού», δήλωσε ο Πεζεσκιάν αναφερόμενος στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.

