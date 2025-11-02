Μπέσεντ: Σε ύφεση ο κλάδος στέγασης λόγω των υψηλών επιτοκίων

Τμήματα της αμερικανικής οικονομίας, ιδίως ο κλάδος της στέγασης, ενδέχεται να βρίσκονται ήδη σε ύφεση εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων, δήλωσε σήμερα Κυριακή (2/11) ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να επιταχύνει τις μειώσεις των επιτοκίων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, όμως θεωρώ ότι υπάρχουν τομείς της οικονομίας που βρίσκονται σε ύφεση», υποστήριξε ο Σκοτ Μπέσεντ στην εκπομπή «State of the Union» του CNN. «Και η Fed έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα κατανομής με τις πολιτικές της».

Αν και η συνολική οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σταθερή, τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Ο τομέας της στέγασης, βρίσκεται ουσιαστικά σε ύφεση, η οποία πλήττει περισσότερο τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, επειδή έχουν χρέη και όχι περιουσιακά στοιχεία, τόνισε.

Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων, οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ παρέμειναν σταθερές τον Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε το συνολικό οικονομικό περιβάλλον ως μεταβατικό.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σηματοδότησε την περασμένη εβδομάδα ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να μην μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, προκαλώντας την έντονη κριτική από τον Μπέσεντ και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Στέφεν Μιράν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια από τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύθηκε χθες Σάββατο ότι εγκυμονεί ο κίνδυνος η Fed να προκαλέσει ύφεση αν δεν μειώσει γρήγορα τα επιτόκια.

Ο Μιράν, ο οποίος πρόκειται να επιστρέψει στη θέση του στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ήταν ένας από τους δύο διοικητές της κεντρικής τράπεζας που διαφώνησαν με την απόφαση της Fed την περασμένη εβδομάδα να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, υποστηρίζοντας αντίθετα μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, ή 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

«Αν διατηρήσουμε αυτή την αυστηρή πολιτική για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο η ίδια η νομισματική πολιτική να προκαλέσει ύφεση», τόνισε στη συνέντευξή του στη New York Times, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. «Δεν βλέπω λόγο να διακινδυνεύσω κάτι τέτοιο, αν δεν ανησυχώ για την αύξηση του πληθωρισμού».

Ο Μπέσεντ συμμερίστηκε αυτή την άποψη, λέγοντας ότι οι περικοπές των δημόσιων δαπανών από την κυβέρνηση Τραμπ συνέβαλαν στη μείωση του ελλείμματος ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από 6,4% σε 5,9%, κάτι που με τη σειρά του θα συμβάλει στη μείωση του πληθωρισμού. Η Fed μπορεί επίσης να βοηθήσει συνεχίζοντας να μειώνει τα επιτόκια, είπε.

«Αν μειώνουμε τις δαπάνες, τότε πιστεύω ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί. Αν ο πληθωρισμός μειωθεί, τότε η Fed θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια», είπε.