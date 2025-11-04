ΟΟΣΑ: Πτώση 20% στη μετανάστευση εργαζομένων προς τις πλούσιες χώρες

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς τις πλούσιες χώρες μειώθηκε κατά περισσότερο από 20% πέρυσι, καθώς οι αγορές εργασίας αποδυναμώθηκαν και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν πιο αυστηρούς τους κανόνες για τη χορήγηση βίζας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΟΟΣΑ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, o Οργανισμός με έδρα το Παρίσι ανέφερε ότι η μόνιμη μετανάστευση για λόγους εργασίας προς τις χώρες-μέλη του, η οποία αυξανόταν σταθερά από την πανδημία, υποχώρησε κατά 21% μεταξύ 2023 και 2024, σε 934.000 άτομα - ακόμη και πριν η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο περιορίσει τις εισροές προς τις ΗΠΑ.

Η πτώση οφείλεται εν μέρει στην αυστηροποίηση της πολιτικής, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η καθαρή μετανάστευση μειώθηκε κατά περισσότερο από 40% από το 2023.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς αλλαγή της πολιτικής στάσης, η μετανάστευση εργατικού δυναμικού μειώθηκε στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, πέφτοντας κάτω από τα επίπεδα του 2019 σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, που είχαν ιστορικά υψηλές εισροές.