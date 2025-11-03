Μουσουλμανική σύνοδο για τη Γάζα φιλοξενεί η Τουρκία

Κρίσιμη σύνοδος κορυφής για τη Γάζα πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη υπό την ηγεσία της Τουρκίας. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα φιλοξενήσει τους υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας. Βασικό θέμα η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, το μέλλον της εκεχειρίας και η περιφερειακή αλληλεγγύη. Επίσης, οι εξελίξεις μετά την εκεχειρία στη Γάζα, τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και το όραμα για λύση δύο κρατών.

Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να προβάλει το επιχείρημα ότι το Ισραήλ βρίσκει δικαιολογίες για να τερματίσει την εκεχειρία. Επίσης, θα τονίσει την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να λάβει αποφασιστική στάση απέναντι στις προκλητικές ενέργειες του Ισραήλ.

Θα συζητηθούν βήματα για να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση των μουσουλμανικών χωρών για τη διαρκή ειρήνη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά και η μη επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλλεται έως τώρα. Θα προβληθεί η ανάγκη αύξησης της διεθνούς πίεσης στο Ισραήλ. Μεταξύ άλλων, η ανάληψη της ευθύνης από τους Παλαιστίνιους για την ασφάλεια και τη διοίκηση της Γάζας. Θα αξιολογηθούν οι ρυθμίσεις που θα γίνουν σ' αυτό το πλαίσιο. Θα συζητηθεί η σημασία της διατήρησης των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και το όραμα της λύσης δύο κρατών.

Η Τουρκία, με την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ, θέλει να παίξει κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα και ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να τονίσει τη «σημασία της συντονισμένης δράσης των μουσουλμανικών χωρών για να εξελιχθεί η εκεχειρία σε διαρκή ειρήνη».

Η Τουρκία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, αλλά προσκρούει στην αντίθεση του Ισραήλ, που διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί την παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα για τον τερματισμό του πολέμου.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE