Τουρκία: Πρώτη πτήση προς το Ιρακινό Κουρδιστάν μετά από 2,5 χρόνια απαγόρευσης

Οι πτήσεις που συνδέουν την Τουρκία και την πόλη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, επανήρχισαν σήμερα μετά από μια απαγόρευση δυόμισι ετών, που είχε επιβάλει η Άγκυρα καταγγέλλοντας αναζωπύρωση της δραστηριότητας του PKK στην επαρχία αυτή, δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου.

«Στη 1:50 (00:50 ώρα Ελλάδας), η πρώτη πτήση της Turkish Airlines από την Τουρκία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σουλεϊμανίγια με 105 επιβάτες (...) πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη με 123 επιβάτες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του αεροδρομίου Ντάνα Μοχάμεντ.

Η Τουρκία είχε προχωρήσει τον Απρίλιο του 2023 σε απαγόρευση πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σουλεϊμανίγια, καταγγέλλοντας πως το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα, έχει διεισδύσει στο αεροδρόμιο και έχει εντείνει τις δραστηριότητές του στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Η Τουρκία είναι το κύριο σημείο διέλευσης για πτήσεις από και προς αυτήν την κεντρική πόλη στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Οι σημερινές πτήσεις σηματοδοτούν «το τέλος της απαγόρευσης» στο αεροδρόμιο, ανέφερε η Μοχάμεντ, προσθέτοντας ότι «ο τουρκικός εναέριος χώρος έχει ανοίξει ξανά από σήμερα» για πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και αεροδρομίου της Σουλεϊμανίγια.

Η Turkish Airlines σχεδιάζει να εκτελεί τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις προς την πόλη, ενώ η τουρκική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους AJet θα αρχίσει να προσφέρει πτήσεις από τον Δεκέμβριο, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης από την Άγκυρα, το Ιράκ κατηγόρησε την Τουρκία ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κοντά στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια επίσκεψης αμερικανικών δυνάμεων μαζί με τον Μαζλούμ Αμπντί, διοικητή των υπό συριακή κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), η κύρια συνιστώσα των SDF, συνδέονται με το PKK.

Το PKK αποκήρυξε επίσημα τον ένοπλο αγώνα του εναντίον της Τουρκίας τον περασμένο Μάιο, τερματίζοντας έτσι τέσσερις δεκαετίες βίας, και άρχισε τον περασμένο μήνα να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από το τουρκικό έδαφος προς το βόρειο Ιράκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ