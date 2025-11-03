#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΙ: Eπενδύει $15 δισ. στα Εμιράτα η Microsoft

Στο ποσό περιλαμβάνεται επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42, την οποία διευθύνει ο Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και αδελφός του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 18:32

Επενδύσεις ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως το 2029 ανακοίνωσε η Microsoft, επιβεβαιώνοντας πως έλαβε άδεια για την εισαγωγή εξελιγμένων μικροτσίπ στις χώρες του Κόλπου.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έχει επενδύσει 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα από το 2023, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που στηρίζουν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των ΗΑΕ, δήλωσε ο πρόεδρός του Μπραντ Σμιθ σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στο περιθώριο επίσκεψης στο Άμπου Ντάμπι.

Αυτό το ποσό περιλαμβάνει την επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42, την οποία διευθύνει ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και αδελφός του προέδρου των Εμιράτων Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ.

«Από τις αρχές του 2026 έως το τέλος του 2029 θα δαπανήσουμε επιπλέον 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε υποδομές ΤΝ και υπολογιστικού νέφους (cloud) στη χώρα, με συνολικό χαρτοφυλάκιο 15,2 δισ. δολαρίων», συμπλήρωσε ο Σμιθ.

Το κράτος του Κόλπου, που βρίσκεται μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγέων πετρελαίου παγκοσμίως, κατέστησε την Τεχνητή Νοημοσύνη έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής του οικονομικής διαφοροποίησης, με φιλοδοξία να γίνει παγκόσμιος ηγέτης έως το 2031.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

