Η μεγαλύτερη βουτιά σημειώθηκε στη Σουηδία, όπου η Tesla κατέγραψε μόλις 133 πωλήσεις οχημάτων τον Οκτώβριο. Πρόκειται για βύθιση 89% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Τesla: Νέα βουτιά στις μηνιαίες πωλήσεις στην Ευρώπη

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 18:58

Η Tesla κατέγραψε απότομη πτώση πωλήσεων φέτος στις ευρωπαϊκές αγορές, με μοναδική εξαίρεση τη Γαλλία. 

Η μεγαλύτερη βουτιά σημειώθηκε στη Σουηδία, όπου η Tesla κατέγραψε μόλις 133 πωλήσεις οχημάτων τον Οκτώβριο. Πρόκειται για βύθιση 89% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με την ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων της χώρας.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν περίπου στο μισό στη Νορβηγία και στις Κάτω Χώρες, ενώ στην Ισπανία υποχώρησαν σχεδόν κατά 30%. 

Εξαίρεση αποτέλεσε η Γαλλία, όπου οι πωλήσεις της Tesla τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 2,4%. Ωστόσο, οι πωλήσεις τον Οκτώβριο του 2024 είχαν ήδη καταρρεύσει κατά 47% σε ετήσια βάση. Συνολικά, για τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν μειωθεί κατά 30%.

 

Στη Γερμανία, όπου οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 38% στο εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις της Tesla στη χώρα μειώθηκαν κατά 50% την ίδια περίοδο.

