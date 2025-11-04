#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κέρδη $28 δισ. για την Aramco παρά την πίεση στο πετρέλαιο

Κατέγραψε άνοδο στα κέρδη τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Ανέβασε την παραγωγή με χαμηλό κόστος και διατήρησε σταθερές επιδόσεις, παρά τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 08:36

Η Saudi Aramco ανακοίνωσε αύξηση 0,9% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, χάρη στην ενίσχυση της παραγωγής, παρά την πίεση που εξακολουθεί να ασκείται στις τιμές του πετρελαίου. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Aramco για το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της LSEG:

  • Προσαρμοσμένα κέρδη: 104,92 δισεκατομμύρια σαουδικά ριάλ (27,98 δισεκατομμύρια δολάρια) έναντι 98,47 δισεκατομμυρίων ριάλ Σαουδικής Αραβίας.
  • Έσοδα: 418,16 δισεκατομμύρια έναντι 411,26 δισεκατομμυρίων ριάλ.

«Αυξήσαμε την παραγωγή με ελάχιστο πρόσθετο κόστος και προμηθεύσαμε αξιόπιστα το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα συναφή προϊόντα στα οποία βασίζονται οι πελάτες μας, επιτυγχάνοντας ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και αύξηση των τριμηνιαίων κερδών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Amin Nasser.

 

