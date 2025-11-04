Χέγκσεθ: Στη Βόρεια Κορέα επικεντρώνεται η συμμαχία Ουάσινγκτον-Σεούλ

Οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν την «ευελιξία» για τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα, προκειμένου να μπορούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίζουν περιφερειακές απειλές, αν και η συμμαχία Σεούλ- Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στη Βόρεια Κορέα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών.

Στο μεταξύ η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλές ρουκέτες του πυροβολικού μία ώρα πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες Πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ αναλύουν με προσοχή τις λεπτομέρειες για τα βλήματα», επεσήμανε ο νοτιοκορεατικός στρατός.

Ο Χέγκσεθ επισκέφθηκε την πόλη Πανμουντζόμ, το μόνο μέρος όπου βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλο οι Νοτιοκορεάτες και οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες, κοντά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Άμυνας στην περιοχή εδώ και οκτώ χρόνια.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Αν Γκιου- μπακ, ο Χέγκσεθ εκτίμησε ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με ένα «επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας».

Όταν ρωτήθηκε αν οι 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα ενδέχεται να επιχειρήσουν σε κρίσεις πέρα από την κορεατική χερσόνησο, περιλαμβανομένης της Κίνας, ο Χέγκσεθ επεσήμανε ότι στόχος της συμμαχίας ΗΠΑ- Νότιας Κορέας είναι η προστασία της Σεούλ από τη Βόρεια Κορέα.

«Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευελιξία (για την αντιμετώπιση) μιας περιφερειακής έκτακτης κατάστασης είναι κάτι που θα εξετάζαμε», πρόσθεσε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι υπάρχει σχέδιο οι αμερικανικές δυνάμεις να γίνουν πιο ευέλικτες για να μπορούν ενδεχομένως να επιχειρούν εκτός της κορεατικής χερσονήσου, απαντώντας σε ένα ευρύτερο φάσμα απειλών, όπως να υπερασπιστούν την Ταϊβάν και να ελέγξουν την αυξανόμενη στρατιωτική επιρροή της Κίνας.

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, στην οποία θα προχωρήσει η Σεούλ, θα βοηθήσει τη Νότια Κορέα να αναπτύξει πιο γρήγορα «την ικανότητά της αποτροπής και άμυνας έναντι της Βόρειας Κορέας».

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε- μιουνγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα προχωρήσει το 2026 στη σημαντικότερη αύξηση των αμυντικών της δαπανών εδώ και έξι χρόνια, ώστε να φτάσουν τα 4,6 δισ. δολάρια (περίπου 4 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, ΗΠΑ και Νότια Κορέα συμφώνησαν ότι η Σεούλ θα συντηρήσει και θα επισκευάσει αμερικανική πλοία, ώστε αυτά να μπορέσουν να παραμείνουν στην περιοχή και να είναι έτοιμα εφόσον χρειαστεί.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίξει τα σχέδια της Νότιας Κορέας να κατασκευάσει πυρηνοκίνητα υποβρύχια οφείλεται στην επιθυμία του να έχει ισχυρούς συμμάχους, δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Θέλει οι σύμμαχοί μας να έχουν τις καλύτερες δυνατότητες», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. «Και επειδή η Κορέα υπήρξε πρότυπο συμμάχου, είναι ανοιχτός σε ευκαιρίες σαν κι αυτή, που διασφαλίζουν ότι έχουν τις καλύτερες δυνατότητες για την άμυνά τους».

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο θα μπορούσε να είναι επιχειρησιακό μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, εάν οι ΗΠΑ τους προσφέρουν καύσιμα.

Η επίσκεψη Χέγκσεθ πραγματοποιείται μετά την περιοδεία του Τραμπ στην Ασία την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της οποίας ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα ήθελε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Κιμ τον Ιούνιο του 2019 στο Πανμουντζόν, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο. Τότε ο Τραμπ είχε γίνει ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Κορέα, αφού πέρασε για λίγο τα σύνορα προτού επιστρέψει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Ωστόσο αυτή τη φορά δεν προγραμματίστηκε συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κιμ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ απασχολημένος», αν και πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Δύο ημέρες πριν την άφιξη του Χέγκσεθ ο βορειοκορεατικός στρατός είχε εκτοξεύσει ξανά ρουκέτες, περίπου δέκα λεπτά πριν από τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Λι και του Κινέζικου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Λι, επιδιώκοντας να πάρει αποστάσεις από τη σκληρή πολιτική του προκατόχου του, ζήτησε από τον Σι να βοηθήσει τη Σεούλ να «επανεκκινήσει τον διάλογο» με την Πιονγιάνγκ κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ