Pfizer και Novo Nordisk σε «πόλεμο προσφορών» για τη Metsera

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 17:11

Η Pfizer και η Novo Nordisk αύξησαν τις προσφορές τους για την Metsera, καθώς εντείνεται η μάχη μεταξύ των δύο φαρμακευτικών κολοσσών για την εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η αναθεωρημένη προσφορά της Novo αποτιμά τη Metsera έως και τα 86,20 δολάρια ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά στα 10 δισ. δολάρια, ανέφερε η Metsera σε ανακοίνωσή της.

Αυτό υπερβαίνει την ενισχυμένη προσφορά των 70 δολαρίων ανά μετοχή από την Pfizer, η οποία αποτιμά την εταιρεία περίπου στα 8,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Metsera δήλωσε ότι η Pfizer έχει προθεσμία δύο ημερών για να διαπραγματευτεί πιθανές τροποποιήσεις στην προσφορά της.

Σε μία από τις δύο αγωγές που έχει καταθέσει κατά της Metsera και της Novo, η Pfizer ζητά από δικαστή να «παγώσει» την προηγούμενη τετραήμερη προθεσμία που είχε στη διάθεσή της η φαρμακευτική για να αναθεωρήσει την προσφορά της.

Η ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Ντέλαγουερ (Delaware Chancery Court) έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στις 11 το πρωί.

Η μετοχή της Pfizer σημείωσαν άνοδο έως και 2,2% τη Δευτέρα, αφού νωρίτερα η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω για δεύτερη φορά φέτος τις προβλέψεις για τα κέρδη το 2025. Αντίθετα, η μετοχή της Novo υποχώρησε έως και 2,5% στην Κοπεγχάγη.

Οι συναλλαγές της μετοχής της Metsera ανεστάλησαν.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι δικηγόροι της Metsera ανέφεραν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, σε μήνυμα προς μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Metsera, προσφέρθηκε να αυξήσει την προσφορά της Pfizer κατά 3 δολάρια ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι η νεοφυής εταιρεία παχυσαρκίας θα ανακοινώσει δημόσια ότι η Novo δεν είναι πλέον επιλέξιμος υποψήφιος αγοραστής. Οι δικηγόροι ανέφεραν ότι η Metsera δεν απάντησε.

