Ισραήλ: Στις συμπληγάδες του προϋπολογισμού η κυβέρνηση Νετανιάχου

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται τον επόμενο μήνα να ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, αλλά η έγκρισή του αντιμετωπίζει μια δύσκολη πολιτική μάχη που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη Μαρτίου, διαφορετικά προκηρύσσονται βουλευτικές εκλογές.

Οι διαμάχες για τον προϋπολογισμό σε προηγούμενες κυβερνήσεις συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν διαδραματίσει ρόλο στην πρόκληση πρόωρων εκλογών.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός του, που αποτελείται από δεξιά και θρησκευτικά κόμματα, βρίσκεται στην εξουσία από το 2022, με τις επόμενες εκλογές να είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2026.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει διασπαστεί τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, της εκεχειρίας και των απαιτήσεων των υπερορθόδοξων εβραϊκών κομμάτων για την εξαίρεση των υπερορθόδοξων Εβραίων (Χαρεντίμ) από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Εντούτοις, ο Σμότριτς τόνισε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό ο οποίος, όπως είπε, θα πρέπει να μείνει μακριά από πολιτικές διαμάχες.

«Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και είμαι πεπεισμένος ότι και ο πρωθυπουργός είναι πεπεισμένος και αποφασισμένος να το πράξει», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη Τύπου για να αποκαλύψει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για το επόμενο έτος.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι υπάρχει χάσμα 40 δισεκατομμυρίων σέκελ (12,1 δισεκατομμύρια δολάρια) μεταξύ του προϋπολογισμού του 2025 και των απαιτήσεων χρηματοδότησης των υπουργείων για το 2026.

Ο Νετανιάχου έχει πει ελάχιστα για την προοπτική διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι θα χάσει τις επόμενες εκλογές.

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αναμένεται να εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου, θα χρησιμοποιηθεί ο αναλογικά κατανεμημένος προϋπολογισμός του 2025 και το 1/12 θα κατανέμεται κάθε μήνα μέχρι να ψηφιστεί νέος προϋπολογισμός - κάτι που ο Σμότριτς είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να συμβεί για μερικούς μήνες.

«Δεν μπορούμε να κρατάμε ομήρους την οικονομία και τη χώρα - τον στρατό, τους πολίτες», ανέφερε ο ακροδεξιός υπουργός.

Ο Σμότριτς και άλλοι αξιωματούχοι του υπουργείου επέκριναν το υπουργείο Άμυνας για τις υψηλές απαιτήσεις δαπανών για τη χρηματοδότηση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει ήδη κοστίσει περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια σέκελ και δεκάδες δισεκατομμύρια ακόμη σε αποζημιώσεις για τους εφέδρους και τις αξιώσεις αποζημίωσης.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών Ιλάν Ρομ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες είναι υπερβολικές.

Το υπουργείο μείωσε την εκτίμηση οικονομικής ανάπτυξης για το 2025 στο 2,8%, ενώ αναμένει ανάπτυξη 5,2% το 2026. Προβλέπει έλλειμμα προϋπολογισμού 3,2% του ΑΕΠ το επόμενο έτος.

Ενώ ο προϋπολογισμός δεν έχει καταρτιστεί πλήρως επί του παρόντος και με την ψηφοφορία του υπουργικού συμβουλίου να έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, ο Σμότριτς είπε ότι θα μειώσει τους φόρους εισοδήματος, αλλά θα επιβάλει φόρο στις τράπεζες για την αποκόμιση υψηλών κερδών και την πληρωμή χαμηλών τόκων σε καταθετικούς λογαριασμούς.

Στόχος του είναι επίσης να καταργήσει την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τους ξένους τουρίστες σε υπηρεσίες όπως ξενοδοχεία και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

