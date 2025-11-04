#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκατοντάδες απολύσεις στην American Airlines

Νέες ζημιές στο τρίμηνο φέρνουν περικοπές θέσεων εργασίας κυρίως στους τομείς χρηματοοικονομικών, τεχνολογίας, εμπορίου και επικοινωνιών, καθώς και νέα βουτιά της μετοχής.

Εκατοντάδες απολύσεις στην American Airlines

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 20:52

Ο όμιλος American Airlines περικόπτει εκατοντάδες εταιρικές θέσεις εργασίας μετά την ανακοίνωση ζημιών για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Εργαζόμενοι σε διοικητικές θέσεις και προσωπικό υποστήριξης απολύονται, δήλωσε άτομο που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Οι περικοπές επηρεάζουν τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επικοινωνίες, με έδρα κυρίως το Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας υποχωρούν κατά 3% στη Νέα Υόρκη. Η μετοχή της εταιρείας είχε υποχωρήσει κατά 24% μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, σε σύγκριση με την άνοδο 16% του δείκτη S&P 500.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βέλγιο: Έκλεισε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Τουρκία: Πρώτη πτήση προς το Ιρακινό Κουρδιστάν μετά από 2,5 χρόνια απαγόρευσης

Open Days προσλήψεων διοργανώνει η Emirates στην Αθήνα

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο