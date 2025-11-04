Εκατοντάδες απολύσεις στην American Airlines

Ο όμιλος American Airlines περικόπτει εκατοντάδες εταιρικές θέσεις εργασίας μετά την ανακοίνωση ζημιών για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Εργαζόμενοι σε διοικητικές θέσεις και προσωπικό υποστήριξης απολύονται, δήλωσε άτομο που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Οι περικοπές επηρεάζουν τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επικοινωνίες, με έδρα κυρίως το Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας υποχωρούν κατά 3% στη Νέα Υόρκη. Η μετοχή της εταιρείας είχε υποχωρήσει κατά 24% μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, σε σύγκριση με την άνοδο 16% του δείκτη S&P 500.