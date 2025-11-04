Η Apple ετοιμάζει οικονομικό φορητό υπολογιστή με επεξεργαστή iPhone

Η Apple ετοιμάζεται να εισέλθει για πρώτη φορά στην αγορά των χαμηλού κόστους φορητών υπολογιστών, αναπτύσσοντας ένα οικονομικό Mac.

Η νέα συσκευή θα απευθύνεται σε άτομα που κυρίως σερφάρουν στο διαδίκτυο, επεξεργάζονται έγγραφα ή βίντεο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η Apple στοχεύει επίσης σε υποψήφιους αγοραστές του iPad που μπορεί να προτιμήσουν έναν παραδοσιακό φορητό υπολογιστή.

Με κωδική ονομασία J700, η συσκευή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο δοκιμής στην Apple. Η εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια σχεδιάζει να το λανσάρει στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Eκπρόσωπος της Apple αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Η κίνηση αυτή θα σηματοδοτούσε σύμφωνα με το Bloomberg μια στρατηγική στροφή για την Apple, η οποία παραδοσιακά επικεντρώνεται σε premium συσκευές με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το πρακτορείο, η Apple αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα Chromebook, τους φθηνούς φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Chrome OS της Google. Υπάρχει επίσης μια δυνητική ευκαιρία να προσελκύσει χρήστες των Windows. Η μετάβαση της Microsoft στο Windows 11 έχει ενοχλήσει κάποιους χρήστες της προηγούμενης γενιάς λογισμικού, αφήνοντάς τους χωρίς ενημερώσεις ασφαλείας.

Η Apple σχεδιάζει να πουλήσει τη νέα συσκευή αρκετά κάτω από $1.000, χρησιμοποιώντας λιγότερο προηγμένα εξαρτήματα. Ο φορητός υπολογιστής θα βασίζεται σε επεξεργαστή iPhone. Η οθόνη θα είναι επίσης μικρότερη από οποιοδήποτε τρέχον Mac, ελαφρώς μικρότερη από την 13,6 ιντσών που χρησιμοποιείται στο MacBook Air.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Apple θα χρησιμοποιήσει επεξεργαστή iPhone σε Mac, αντί για ένα τσιπ σχεδιασμένο ειδικά για υπολογιστή.