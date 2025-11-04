#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εχασε και τις $100.000 το Bitcoin

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών βούλιαξε το κρυπτονόμισμα, ακολουθώντας τη βουτιά των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Απώλειες 10% για το Ether.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 20:58

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 100.000 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τέσσερις μήνες, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το κρυπτονόμισμα εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. 

Όπως μεταδίδει το CNBC, το Bitcoin βούτηξε έως και 7% την Τρίτη, στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 99.966 δολαρίων.

Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βάσει κεφαλαιοποίησης, βούλιαξε σχεδόν 10% την Τρίτη, στα 3.296 δολάρια.

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα προσελκύουν πολλούς από τους επενδυτές που επενδύουν και σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Nasdaq, όπου διαπραγματεύονται οι κύριες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε πτώση έως και 1,8% την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις της μετοχής της Palantir, λόγω ανησυχιών για την εξαιρετικά υψηλή αποτίμησή της, παρά τα θετικά αποτελέσματα κερδών της εταιρείας για το τελευταίο τρίμηνο.

